Guvernul analizează mai multe variante de scădere a accizelor la benzină și motorină

În contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, temerile legate de creșterea prețurilor carburanților sunt tot mai mari, mai ales după ce barilul de petrol a trecut de 100 de dolari. Ministrul Energiei a anunțat că Guvernul Bolojan are pe masă cinci scenarii pentru a menține pragul sub 10 lei. Cu toate acestea, Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) solicită Guvernului explicații privind creșterea prețurilor la carburanți. Reprezentanții organizației spun că scumpirile de la pompă sunt greu de justificat, în condițiile în care autoritățile au anunțat existența unor stocuri suficiente pentru aproximativ șase luni.

Potrivit declarațiilor făcute anterior de ministrul Energiei, Bogdan Ivan, rezervele existente ar putea acoperi consumul chiar și în situația în care nu ar mai fi rafinat sau importat niciun litru de benzină ori motorină.

În acest sens, transportatorii cer clarificări din partea Executivului cu privire la motivele care au dus la majorarea prețurilor la carburanți.

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România afirmă, într-un comunicat, că transportatorii sunt printre cei mai afectați de majorarea prețurilor la carburanți și de creșterea costurilor pentru polițele obligatorii RCA. Reprezentanții organizației susțin că aceste două sectoare ar fi trebuit să fie reglementate mai ferm de autorități, însă intervenția Guvernului întârzie.

Transportatorii cer Executivului măsuri urgente, inclusiv reducerea accizelor la carburanți și stabilirea unor reguli clare pentru calculul prețului polițelor RCA.

În lipsa unor decizii rapide, avertizează organizația, există riscul apariției unor blocaje în lanțul de aprovizionare cu mărfuri.

Economiștii consideră că actualul conflict din Orientul Mijlociu nu ar trebui să aibă un efect de durată asupra pieței energetice. Potrivit celor din domeniu, situația diferă de cea generată de Războiul din Ucraina, care a avut consecințe pe termen lung asupra aprovizionării cu energie în Europa.

Specialiștii mai spun că, în prezent, România nu depinde de resursele din Orientul Mijlociu în aceeași măsură ca alte state. O parte importantă a aprovizionării cu petrol și produse energetice provine din Azerbaidjan, ceea ce reduce presiunea directă asupra pieței interne.

În acest context, economiștii estimează că prețul carburanților ar putea crește cel mult cu aproximativ un leu pe litru, în cazul în care autoritățile nu vor interveni prin măsuri fiscale.

Specialiștii mai spun că o soluție ar putea fi reducerea temporară a TVA pentru energie și combustibili, măsură care ar putea tempera eventualele scumpiri. În același timp, ei consideră că statul ar trebui să reia programele ample de investiții în mijloace de transport alternative, pentru a reduce dependența de combustibilii clasici pe termen lung.

Guvernul analizează cinci scenarii privind evoluția prețurilor la țiței și carburanți, cu scopul de a preveni depășirea pragului de 10 lei pe litru în România, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Oficialul a explicat că Executivul ia în calcul reducerea temporară a taxelor și accizelor pe durata conflictului din Orientul Mijlociu și că o decizie finală ar putea fi luată săptămâna viitoare.

Bogdan Ivan a subliniat că reducerea temporară a accizelor și a taxelor, care reprezintă aproape 70% din prețul final al carburanților, ar fi necesară pentru a limita creșterile și ar urma să fie aplicată doar pe o perioadă determinată, până la stabilizarea situației internaționale.

Ministrul a mai spus că, în ultima săptămână, creșterile de preț din România au fost mai mici comparativ cu alte state europene. În ultimii cinci ani, a adăugat el, majorările de accize și TVA au depășit evoluția prețului țițeiului, iar importurile de motorină au crescut în detrimentul celor de țiței.