Cât s-au scumpit alimentele, hainele și serviciile din cauza combustibililor. Efectul în lanț, resimțit în economie

Majorarea costului motorinei din ultimele luni începe să se reflecte tot mai vizibil în prețurile bunurilor și serviciilor din România. De la alimente de bază până la transport, construcții sau industrie textilă, efectele se propagă în aproape toate sectoarele economiei. Potrivit unor estimări recente, unele produse și servicii s-au scumpit cu până la 7% în perioada cuprinsă între decembrie 2025 și începutul lunii martie 2026.

Fenomenul este explicat de rolul central pe care motorina îl are în funcționarea economiei. Costurile de transport, distribuție și operare depind în mare măsură de acest combustibil, iar orice creștere de preț se transmite rapid pe lanțul economic până la consumatorul final.

Un studiu realizat de Asociația Energia Inteligentă, intitulat „Analiza fluxurilor petroliere, a costurilor și prețului la pompă în România”, analizează modul în care scumpirea motorinei în primele 64 de zile ale anului, comparativ cu luna decembrie 2025, a influențat prețurile din diferite domenii.

„În economie există scumpiri care se văd imediat și scumpiri care se infiltrează discret în toate prețurile. Motorina face parte din a doua categorie. Nu este doar combustibil pentru mașini; este combustibilul întregii economii. Camioanele care transportă pâine, utilajele de pe șantiere, autobuzele din orașe și chiar o parte din infrastructura serviciilor publice depind direct de ea”.

Sectorul alimentar este unul dintre primele care resimte impactul creșterii costurilor cu combustibilul. Transportul cerealelor, distribuția produselor alimentare și funcționarea logisticii depozitelor sunt procese care depind în mare măsură de motorină.

Din acest motiv, unele produse de bază înregistrează deja creșteri de preț. „pâinea și laptele înregistrează o creștere estimată de aproximativ 2% față de decembrie 2025 doar din acest factor (al scumpirii motorinei n.r.)”. În cazul alimentelor care presupun un lanț logistic mai complex, scumpirile sunt chiar mai mari. Produsele precum carnea, leguminoasele sau alimentele congelate implică transport frigorific și mai multe etape de distribuție, ceea ce amplifică impactul combustibilului. În aceste situații, majorarea prețurilor poate ajunge la aproximativ 3%.

Creșterea prețului motorinei se reflectă și în sectorul construcțiilor, unde transportul materialelor și funcționarea utilajelor depind aproape exclusiv de acest combustibil. Camioanele care livrează materiale și utilajele grele de pe șantiere contribuie direct la majorarea costurilor.

„În aceste condiții, costul unui apartament nou crește cu aproximativ 1%, iar al unei case cu aproximativ 2%, exclusiv din cauza scumpirii motorinei. Chiar și chiria reflectă indirect aceste costuri, cu o creștere estimată de aproximativ 1%, prin costuri de întreținere, logistică și servicii auxiliare”.

Același fenomen este vizibil și în industria materialelor de construcții. „Betonul și oțelul se scumpesc cu aproximativ 2%, în timp ce cărămida sau BCA-ul cresc cu aproximativ 1%. Transportul materiilor prime, operarea utilajelor și logistica industrială sunt toate dependente de combustibil”.

Impactul se extinde inclusiv asupra proiectelor de infrastructură. „Construirea unui kilometru de autostradă implică sute de camioane, excavatoare, buldozere și utilaje grele. În aceste condiții, costul unui kilometru de autostradă crește cu aproximativ 3% doar din cauza motorinei”.

Industria textilă nu rămâne nici ea în afara acestor efecte. Producția și distribuția hainelor implică transportul materiilor prime, procesarea în fabrici și livrarea produselor către piețele de desfacere.

„Transportul materiilor prime, producția și distribuția internațională contribuie la scumpiri estimate de aproximativ 2% pentru tricouri și blugi și de aproximativ 3% pentru încălțăminte”.

Aceste creșteri apar într-un context în care costurile logistice reprezintă o componentă importantă în prețul final al produselor din industria modei.

Scumpirea motorinei afectează și serviciile esențiale de care depinde funcționarea orașelor. Transportul public este unul dintre cele mai sensibile sectoare, deoarece majoritatea autobuzelor utilizează motorină.

„Transportul public, unde autobuzele funcționează predominant pe motorină și înregistrează o creștere de aproximativ 7%. Alte servicii esențiale – precum apa și canalizarea – cresc cu aproximativ 2%, deoarece pomparea și operațiunile logistice depind indirect de costurile energetice și de transport”.

În același timp, creșterea costurilor de operare afectează și instituțiile publice. Spitalele și școlile suportă cheltuieli mai mari pentru funcționare, iar aceste costuri sunt estimate la aproximativ 1% în plus. De asemenea, activitatea supermarketurilor devine mai costisitoare, ceea ce poate adăuga în medie încă 1% la prețurile produselor.

Potrivit analizei realizate pe baza datelor din 21 de state europene, România se situează pe locul opt în Uniunea Europeană în ceea ce privește prețul motorinei. În data de 6 martie 2026, un litru de motorină costa aproximativ 1,69 euro în România. În comparație, Bulgaria avea unul dintre cele mai mici prețuri din regiune, de aproximativ 1,33 euro pe litru. Diferența dintre cele două țări ajunge astfel la aproximativ 27%.

„România al doilea cel mai mare producător de țiței, cu cea mai complexă structură petrolieră din Europa și are o motorină mai scumpă ca în Bulgaria!”.

Specialiștii atrag atenția că motorina, deși nu apare pe eticheta produselor din magazine, influențează aproape fiecare etapă a lanțului economic.

„Motorina nu apare pe eticheta produselor din magazin. Dar este prezentă în fiecare etapă a drumului lor până la raft. Iar atunci când prețul ei crește, întreaga economie se mișcă puțin mai scump”.

Evoluțiile geopolitice recente ar putea menține presiunea asupra prețurilor combustibililor. Creșterea cotațiilor petrolului, determinată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de atacurile asupra Iranului, ar putea aduce noi majorări la pompă dacă situația persistă. În același timp, scumpirea carburanților generează venituri mai mari la buget prin taxele și accizele colectate de stat, ceea ce poate contribui la reducerea deficitului bugetar.

Economiștii spun însă că există instrumente prin care statul ar putea interveni temporar pentru a limita impactul scumpirilor. Consultantul fiscal Emilian Duca menționează că reducerea accizelor ar fi o soluție, deși aplicarea ei este complicată.

„Este o idee bună, dar nu prea cred că se poate face. La noi nu scad niciodată accizele. Ar fi util, dar fiind o acciză armonizată la nivelul Uniunii Europene (UE) trebuie să cerem acordul UE și trebuie să ai motive serioase”.

În anumite situații, autoritățile ar putea recurge și la plafonarea temporară a prețurilor sau a adaosurilor comerciale. Totuși, specialiștii spun că o astfel de măsură este dificil de justificat în actualul context economic. „În caz de extremă urgență, Consiliul Concurenței poate da undă verde la plafonarea prețurilor. Dar nu este urgență. Nu e o situație care să justifice plafonări de prețuri sau de adaosuri”.