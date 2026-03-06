Social

Creșteri record pentru motorină și benzină în a șaptea zi a războiului din Orientul Mijlociu

Comentează știrea
Creșteri record pentru motorină și benzină în a șaptea zi a războiului din Orientul MijlociuSursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Prețurile carburanților în Republica Moldova continuă să înregistreze creșteri semnificative în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat tarifele pentru zilele de 7, 8 și 9 martie 2026.

Astefl, benzina va crește cu 21 de bani pe litru, ajungând la 24,54 lei, iar motorina se va scumpi cu 63 de bani, atingând 22,87 lei pe litru. În doar cinci zile, prețul motorinei a urcat cu peste 2 lei pe litru, marcând o majorare abruptă pentru consumatori.

ANRE precizează că evenimentele recente din zona Golfului Persic au afectat puternic cotațiile internaționale ale petrolului și produselor petroliere. Perturbările în transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din consumul mondial de țiței, au condus la creșteri semnificative ale prețurilor la nivel global.

„Situația din regiune influențează imediat prețurile locale, iar mecanismul de formare a tarifelor în Republica Moldova rămâne transparent și corect, reflectând evoluțiile internaționale”, a declarat ANRE.

Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimitirul Bellu
Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimitirul Bellu
Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026

Sursa foto: ANRE

Măsuri speciale pentru protejarea pieței interne

Pe fondul tensiunilor regionale, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectorul energetic. Hotărârea Guvernului nr. 81/2026, intrată în vigoare pe 5 martie, introduce reguli speciale pentru administrarea stocurilor de carburanți depozitate în Portul Internațional Liber Giurgiulești.

Astfel, Serviciul Vamal va permite exportul sau reexportul produselor petroliere doar dacă stocurile depășesc plafoanele stabilite: 8.000 de tone pentru benzină și 25.000 de tone pentru motorină. Măsura are ca scop asigurarea necesarului intern și prevenirea redirecționării combustibililor către alte piețe regionale.

Operatorul general al portului va transmite zilnic informații privind stocurile Serviciului Vamal, iar produsele aflate în regim de liberă circulație, depozitare temporară sau antrepozit vamal nu vor putea fi exportate ulterior. În plus, Serviciul Vamal va vămuia carburanții în regim prioritar, prin coridoare dedicate, pentru a accelera fluxurile comerciale și a reduce timpii de procesare.

Combustibili fosili

OPEC, combustibili fosili. Sursa foto: Bashta | Dreamstime.com

Stocurile interne sunt suficiente, apel la consum responsabil

ANRE menționează că, în prezent, stocurile de carburanți din Republica Moldova sunt suficiente și nu prezintă riscuri sistemice pentru consumatori. Totodată, instituția recomandă un consum responsabil, avertizând că cererea excesivă ar putea crea presiuni suplimentare asupra lanțurilor de aprovizionare, deja afectate de tensiunile internaționale.

În același timp, cotațiile internaționale Platts au înregistrat scăderi recente: aproximativ 1% pentru benzină și 3% pentru motorină, ceea ce ar putea reprezenta un prim semnal de stabilizare a pieței globale de carburanți.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:14 - Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
18:07 - Focuri de armă în centrul Bucureștiului. Agresorii dintr-o mașină, urmăriți și prinși de polițiștii locali lângă cimi...
18:05 - Fondul de burse pentru studenți ar putea ajunge la 1,5 miliarde de lei în 2026
18:00 - Pe cine vizau coletele-capcană trimise de Rusia în Europa. Unul a explodat pe un aeroport din Marea Britanie
17:54 - Lista preliminară a jucătorilor convocați pentru play-off-ul CM 2026, anunțată de Lucescu
17:48 - Funcționarii publici vor fi instruiți să folosească inteligența artificială. Anunțul făcut de Oana Gheorghiu

HAI România!

Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
Detaliul care ridică multe semne de întrebare în scandalul fiicei lui Victor Ponta
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Modul în care luptau anticomuniștii din munți. Hărțuiți în permanență de Armată și de Securitate
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1
Rușinea absolută Răzbunare politică pe un copil Cazul fiicei lui Victor Ponta 1

Proiecte speciale