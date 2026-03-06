Creșteri record pentru motorină și benzină în a șaptea zi a războiului din Orientul Mijlociu

Republica Moldova. Prețurile carburanților în Republica Moldova continuă să înregistreze creșteri semnificative în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat tarifele pentru zilele de 7, 8 și 9 martie 2026.

Astefl, benzina va crește cu 21 de bani pe litru, ajungând la 24,54 lei, iar motorina se va scumpi cu 63 de bani, atingând 22,87 lei pe litru. În doar cinci zile, prețul motorinei a urcat cu peste 2 lei pe litru, marcând o majorare abruptă pentru consumatori.

ANRE precizează că evenimentele recente din zona Golfului Persic au afectat puternic cotațiile internaționale ale petrolului și produselor petroliere. Perturbările în transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz, rută strategică prin care tranzitează aproximativ 20% din consumul mondial de țiței, au condus la creșteri semnificative ale prețurilor la nivel global.

„Situația din regiune influențează imediat prețurile locale, iar mecanismul de formare a tarifelor în Republica Moldova rămâne transparent și corect, reflectând evoluțiile internaționale”, a declarat ANRE.

Pe fondul tensiunilor regionale, Guvernul Republicii Moldova a instituit stare de alertă în sectorul energetic. Hotărârea Guvernului nr. 81/2026, intrată în vigoare pe 5 martie, introduce reguli speciale pentru administrarea stocurilor de carburanți depozitate în Portul Internațional Liber Giurgiulești.

Astfel, Serviciul Vamal va permite exportul sau reexportul produselor petroliere doar dacă stocurile depășesc plafoanele stabilite: 8.000 de tone pentru benzină și 25.000 de tone pentru motorină. Măsura are ca scop asigurarea necesarului intern și prevenirea redirecționării combustibililor către alte piețe regionale.

Operatorul general al portului va transmite zilnic informații privind stocurile Serviciului Vamal, iar produsele aflate în regim de liberă circulație, depozitare temporară sau antrepozit vamal nu vor putea fi exportate ulterior. În plus, Serviciul Vamal va vămuia carburanții în regim prioritar, prin coridoare dedicate, pentru a accelera fluxurile comerciale și a reduce timpii de procesare.

ANRE menționează că, în prezent, stocurile de carburanți din Republica Moldova sunt suficiente și nu prezintă riscuri sistemice pentru consumatori. Totodată, instituția recomandă un consum responsabil, avertizând că cererea excesivă ar putea crea presiuni suplimentare asupra lanțurilor de aprovizionare, deja afectate de tensiunile internaționale.

În același timp, cotațiile internaționale Platts au înregistrat scăderi recente: aproximativ 1% pentru benzină și 3% pentru motorină, ceea ce ar putea reprezenta un prim semnal de stabilizare a pieței globale de carburanți.