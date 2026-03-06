Ministrul Energiei: Republica Moldova are rezerve de motorină pentru 12 zile și benzină pentru trei săptămâni

Republica Moldova dispune în prezent de stocuri de motorină suficiente pentru aproximativ 12 zile de consum, iar rezervele de benzină pot acoperi peste 20 de zile. Informația a fost prezentată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni d ela postul public de televiziune.

Potrivit oficialului, autoritățile monitorizează zilnic nivelul rezervelor de combustibil, în condițiile incertitudinilor de pe piața energetică internațională, generate inclusiv de conflictul din Golful Persic și de volatilitatea cotațiilor la petrol.

Ministrul Energiei a explicat că rezervele existente pe piața internă sunt alimentate în mod constant prin livrări noi de combustibil, astfel încât să fie menținut un nivel adecvat de aprovizionare.

„La capitolul motorină, avem stocuri în benzinării și în depozite aproximativ pentru șapte zile de consum. În depozitele de la Giurgiulești mai sunt stocuri pentru încă patru-cinci zile”, a precizat Dorin Junghietu.

Potrivit acestuia, sistemul funcționează pe baza unui flux continuu de importuri, iar companiile care activează pe piața produselor petroliere își completează rezervele pe măsură ce sosesc noi transporturi.

În ceea ce privește combustibilul destinat aviației, oficialul a menționat că Aeroportul Internațional Chișinău dispune în prezent de aproximativ 3.000 de tone de combustibil pentru aeronave.

Totodată, alte circa 3.800 de tone sunt deja contractate pentru livrare în cursul lunii martie.

Ministrul Energiei a precizat că, având în vedere creșterea traficului aerian așteptată în perioada sărbătorilor pascale și în sezonul estival, aeroportul a contractat volume suplimentare de combustibil și pentru lunile aprilie și mai.

Referindu-se la starea de alertă instituită la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, Dorin Junghietu a subliniat că această decizie are caracter preventiv.

Potrivit ministrului, măsura este menită să protejeze consumatorii și infrastructura critică în eventualitatea unor perturbări ale pieței energetice.

Oficialul a amintit că piața produselor petroliere din Republica Moldova este una reglementată, în care activează mai mulți importatori și distribuitori, iar statul dispune și de rezerve strategice care pot fi utilizate în situații excepționale.

„Guvernul are stocuri de produse petroliere prin intermediul Agenției Rezerve Materiale. Aceste volume sunt destinate pentru a asigura necesarul în situații excepționale, în special pentru serviciile critice”, a explicat Dorin Junghietu.

Ministrul Energiei a mai declarat că evoluția prețurilor la carburanți rămâne puternic influențată de situația geopolitică și de dinamica pieței internaționale a petrolului.

În același timp, oficialul a dat asigurări că în Republica Moldova există mecanisme care permit amortizarea unor eventuale creșteri bruște ale prețurilor la pompă.

Amintim că Guvernul Republicii Moldova a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 4 martie.

Decizia Executivului stabilește reguli mai stricte pentru gestionarea resurselor energetice în următoarele două luni. Astfel, exportul de produse petroliere din Portul Internațional Liber Giurgiulești este limitat și poate avea loc doar în situațiile în care sunt asigurate stocurile interne minime de siguranță. De asemenea, este interzis reexportul carburanților care au fost anterior importați.

Starea de alertă a fost instituită pe fondul volatilității crescute de pe piețele petroliere internaționale, determinată de situația tensionată din Orientul Mijlociu. La acestea se adaugă degradarea infrastructurii energetice din Ucraina, ca urmare a atacurilor repetate ale Federației Ruse, cu efecte asupra stabilității și capacității regionale de transport al energiei.

Totodată, autoritățile au luat în calcul și faptul că unele rafinării din regiune sunt închise temporar sau trec prin lucrări de mentenanță, situație care poate influența disponibilitatea produselor petroliere pe piața regională.