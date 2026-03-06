Economie

Ministrul Energiei: Republica Moldova are rezerve de motorină pentru 12 zile și benzină pentru trei săptămâni

Comentează știrea
Ministrul Energiei: Republica Moldova are rezerve de motorină pentru 12 zile și benzină pentru trei săptămânisursa foto. EVZ
Din cuprinsul articolului

Republica Moldova dispune în prezent de stocuri de motorină suficiente pentru aproximativ 12 zile de consum, iar rezervele de benzină pot acoperi peste 20 de zile. Informația a fost prezentată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni d ela postul public de televiziune

Potrivit oficialului, autoritățile monitorizează zilnic nivelul rezervelor de combustibil, în condițiile incertitudinilor de pe piața energetică internațională, generate inclusiv de conflictul din Golful Persic și de volatilitatea cotațiilor la petrol.

Ministrul Energiei a explicat că rezervele existente pe piața internă sunt alimentate în mod constant prin livrări noi de combustibil, astfel încât să fie menținut un nivel adecvat de aprovizionare.

„La capitolul motorină, avem stocuri în benzinării și în depozite aproximativ pentru șapte zile de consum. În depozitele de la Giurgiulești mai sunt stocuri pentru încă patru-cinci zile”, a precizat Dorin Junghietu.

Cum pregătești cel mai gustos ghiveci de post. O rețetă care îți aduce primăvara în farfurie
Cum pregătești cel mai gustos ghiveci de post. O rețetă care îți aduce primăvara în farfurie
WhatsApp ar putea introduce un abonament plătit. Ce aduce nou WhatsApp Plus
WhatsApp ar putea introduce un abonament plătit. Ce aduce nou WhatsApp Plus

Potrivit acestuia, sistemul funcționează pe baza unui flux continuu de importuri, iar companiile care activează pe piața produselor petroliere își completează rezervele pe măsură ce sosesc noi transporturi.

Sursa foto: Guvernul Republicii Moldova

Rezerve și pentru combustibilul de aviație

În ceea ce privește combustibilul destinat aviației, oficialul a menționat că Aeroportul Internațional Chișinău dispune în prezent de aproximativ 3.000 de tone de combustibil pentru aeronave.

Totodată, alte circa 3.800 de tone sunt deja contractate pentru livrare în cursul lunii martie.

Ministrul Energiei a precizat că, având în vedere creșterea traficului aerian așteptată în perioada sărbătorilor pascale și în sezonul estival, aeroportul a contractat volume suplimentare de combustibil și pentru lunile aprilie și mai.

Starea de alertă în sectorul energetic, o măsură preventivă

Referindu-se la starea de alertă instituită la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, Dorin Junghietu a subliniat că această decizie are caracter preventiv.

Potrivit ministrului, măsura este menită să protejeze consumatorii și infrastructura critică în eventualitatea unor perturbări ale pieței energetice.

Oficialul a amintit că piața produselor petroliere din Republica Moldova este una reglementată, în care activează mai mulți importatori și distribuitori, iar statul dispune și de rezerve strategice care pot fi utilizate în situații excepționale.

„Guvernul are stocuri de produse petroliere prin intermediul Agenției Rezerve Materiale. Aceste volume sunt destinate pentru a asigura necesarul în situații excepționale, în special pentru serviciile critice”, a explicat Dorin Junghietu.

Evoluția prețurilor depinde de piața internațională

Ministrul Energiei a mai declarat că evoluția prețurilor la carburanți rămâne puternic influențată de situația geopolitică și de dinamica pieței internaționale a petrolului.

În același timp, oficialul a dat asigurări că în Republica Moldova există mecanisme care permit amortizarea unor eventuale creșteri bruște ale prețurilor la pompă.

Amintim că Guvernul Republicii Moldova a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 4 martie.

Petroliere Orientul Mijlociu

Petroliere Orientul Mijlociu / sursa foto: captură video

Decizia Executivului stabilește reguli mai stricte pentru gestionarea resurselor energetice în următoarele două luni. Astfel, exportul de produse petroliere din Portul Internațional Liber Giurgiulești este limitat și poate avea loc doar în situațiile în care sunt asigurate stocurile interne minime de siguranță. De asemenea, este interzis reexportul carburanților care au fost anterior importați.

Starea de alertă a fost instituită pe fondul volatilității crescute de pe piețele petroliere internaționale, determinată de situația tensionată din Orientul Mijlociu. La acestea se adaugă degradarea infrastructurii energetice din Ucraina, ca urmare a atacurilor repetate ale Federației Ruse, cu efecte asupra stabilității și capacității regionale de transport al energiei.

Totodată, autoritățile au luat în calcul și faptul că unele rafinării din regiune sunt închise temporar sau trec prin lucrări de mentenanță, situație care poate influența disponibilitatea produselor petroliere pe piața regională.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:02 - Cum pregătești cel mai gustos ghiveci de post. O rețetă care îți aduce primăvara în farfurie
08:56 - Noi zboruri anulate pe Aeroportul Otopeni din cauza crizei din Orientul Mijlociu
08:51 - Până la 27.000 de lei la prima angajare. Condițiile în care se acordă banii
08:46 - OpenAi și Anthropic luptă pentru supremația AI. Sam Altman a criticat concurența
08:41 - De la Gardienii Revoluției din Iran la Gardienii discursului acceptat din România. Bonsaiul grăsuț și fabricarea cons...
08:30 - WhatsApp ar putea introduce un abonament plătit. Ce aduce nou WhatsApp Plus

HAI România!

Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat intenționat un minor în zona de conflict
Răzbunare oarbă pe un copil! Oana Țoiu, acuzată că a abandonat intenționat un minor în zona de conflict
Războiul trenuleț. Cum se poate întinde războiul din Iran
Războiul trenuleț. Cum se poate întinde războiul din Iran
De la Gardienii Revoluției din Iran la Gardienii discursului acceptat din România
De la Gardienii Revoluției din Iran la Gardienii discursului acceptat din România

Proiecte speciale