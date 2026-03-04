Scumpiri drastice la carburanți. Motorina sare cu aproape un leu, autoritățile cer calm

Mâine, motorina va costa cu 56 de bani mai mult, ajungând la 21.77 de lei per litru, după ce și ieri s-a scumpit cu 34 de bani. Aceasta este cea mai semnificativă creștere a prețului la motorină.

În același timp, benzina va costa 24.17 lei per litru, cu 20 de bani mai mult decât în ziua precedentă.

Creșterile sunt determinate de factori externi, în condițiile în care Republica Moldova depinde în totalitate de importurile de produse petroliere. Fluctuațiile de pe piețele internaționale se reflectă direct în prețurile de comercializare cu amănuntul de pe piața internă.

Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, evenimentele recente din Golful Persic au influențat cotațiile internaționale ale petrolului și produselor petroliere.

Perturbările semnalate în transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz au generat o creștere accentuată, cu circa 20%, a prețurilor la petrol.

Autoritățile îndeamnă cetățenii R. Moldova să nu intre în panică și să nu ia cu asalt benzinăriile pentru a-și face rezerve de motorină sau benzină, după ce Guvernul a instituit stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent.

Secretarul de stat de la Ministerul Energiei, Vitalie Mîța, susține că procurarea combustibilului pentru stocuri de rezervă este o măsură bună, dar nu este de dorit să fie în exces.

„Noi monitorizăm continuu evoluțiile pe piață și vom informa, cu siguranță, despre posibile perturbări din timp. Prețul la carburanți este amortizat de acea formulă care stabilește prețul de referință. Acum, această formulă permite atenuarea șocului și, de fapt, noi vom vedea în timp efectele”, a declarat Vitalie Mîța.

Potrivit secretarului de stat, deocamdată nu există semnale clare că va fi o penurie de lungă durată de combustibili și că, în următoarele zile, ar putea apărea mai multă informație care să permită adoptarea unor măsuri mai concrete.

Republica Moldova dispune de stocuri suficiente de produse petroliere, iar cetățenii sunt îndemnați să nu facă achiziții în panică. În același timp, produse petroliere sunt importate zilnic în țară, iar Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) monitorizează permanent situația de pe piață pentru a asigura protecția consumatorilor. Precizările au fost făcute astăzi de directorul ANRE, Alexei Taran, care a explicat impactul situației tensionate din Orientul Mijlociu asupra pieței carburanților din Republica Moldova.

Potrivit directorului ANRE, criza din Orientul Mijlociu a destabilizat toate lanțurile de aprovizionare la nivel global, iar Republica Moldova este afectată direct de evoluțiile internaționale, în condițiile în care este dependentă de importurile de produse petroliere.

„Lanțurile de aprovizionare la nivel global au fost afectate, ceea ce a declanșat automat o evoluție a burselor, a piețelor. Republica Moldova nu produce, nu extrage țiței, cu mici excepții. Ceea ce se extrage în Republica Moldova nu este suficient pentru a acoperi total consumul țării, deci, practic, Republica Moldova, putem spune, este în totalitate dependentă de produsele petroliere importate. Astfel, suntem supuși tuturor fluctuațiilor de preț la nivel internațional. Tot ce se întâmplă la nivel internațional ne afectează și pe noi”, a declarat Alexei Taran.

Totodată, oficialul a subliniat că mecanismul de stabilire a prețurilor la produsele petroliere, aplicat de ANRE, este unul transparent, clar și public și include mai multe componente, inclusiv media cotațiilor Platts pentru 14 zile, rata oficială medie de schimb a monedei naționale în raport cu dolarul, marja comercială specifică, cota accizelor și cota TVA.

Astfel, odată cu începutul ostilităților din Orientul Mijlociu, cotațiile Platts au crescut brusc.

„Această creștere a afectat întregul glob, deci nu doar Republica Moldova, a afectat întreaga regiune, întrucât cotațiile Platts sunt cotații de referință pentru tranzacții”, a spus Taran.

Șeful de la ANRE a admis că situația s-ar putea stabiliza, în funcție de evoluțiile din Orientul Mijlociu.

„A fost o undă de șoc, au fost șocuri ulterioare, acum merge o corecție. Ce trebuie să înțelegem pentru burse este că mereu primele reacții la evenimentele geopolitice sunt un șoc. Ulterior, cu informațiile care parvin, evoluția se corectează, se stabilizează. Observăm deja o stabilizare. În funcție de deciziile care vor afecta situația în Orientul Mijlociu, s-ar putea, pe termen scurt, ca această evoluție să se oprească din creștere și să fie eventual și o corecție în jos. Asta înseamnă că media cotațiilor folosite de noi automat va înghiți toate aceste șocuri și va merge ușor în jos dacă va fi trendul de scădere”, a spus Alexei Taran.

Directorul ANRE a subliniat că mecanismul folosit de Agenție protejează toți consumatorii de șocurile evoluțiilor de pe piață.

Alexei Taran a mai accentuat că în depozite sunt suficiente stocuri de produse petroliere.

„Depozitele au în jur de șapte zile de stoc, șapte zile de consum de motorină, și la Giurgiulești sunt tot în jur de cinci zile de stoc, ceea ce doar depozitele duce la 12-13 zile de stoc, în funcție de consum. Totodată, vreau să menționez că, inclusiv în toate stațiile din țară, mai este motorină pe aproape 10 zile. În final, suntem la un stoc de 18-20 zile, care este suficient pentru consumul din Republica Moldova”, a spus Alexei Taran.

În plus, oficialul a menționat că, zilnic, în Republica Moldova sunt importate produse petroliere și a îndemnat cetățenii să nu facă achiziții de carburanți în panică.

Menționăm că Guvernul a declarat stare de alertă la nivel național în sectorul energetic pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu 4 martie curent. Decizia de Guvern stabilește reguli stricte pentru gestionarea resurselor energetice pentru următoarele două luni, limitând exportul de produse petroliere din Portul Internațional Liber Giurgiulești doar în condițiile în care sunt asigurate stocuri interne minime de siguranță și interzicând reexportul carburanților plasați anterior în regim de import.