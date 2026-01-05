Noi reguli pentru cei care stau la bloc. Riscă amenzi mari în 2026

Viața la bloc în România vine cu avantaje evidente, acces rapid la oraș, costuri de întreținere împărțite și comunitate în jur, dar și cu o serie importantă de obligații legale menite să asigure conviețuirea civilizată între locatari. În anul 2026, aceste reguli sunt aplicate mai strict, iar nerespectarea lor poate atrage sancțiuni financiare semnificative, uneori chiar de mii de lei.

Reglementările derivează atât din legislația națională — cum ar fi normele privind liniștea publică sau administrarea condominiilor — cât și din deciziile asociațiilor de proprietari, care pot adopta un regulament intern obligatoriu pentru toți locatarii. Respectarea acestor norme este esențială pentru a evita tensiunile și conflictele între vecini, dar și amenzile aplicate de autorități.

Una dintre cele mai cunoscute reguli care privesc locatarii de bloc este cea referitoare la orele de liniște. Conform Legii nr. 61/1991, zgomotul care tulbură odihna vecinilor nu este permis în anumite intervale: între 22:00 și 08:00 noaptea și între 13:00 și 14:00 în timpul zilei. În aceste perioade, utilizarea intensă a aparaturii, muzica la volum ridicat, bormașinile sau alte dispozitive zgomotoase pot fi sancționate.

Amenzile pentru deranjarea liniștii variază în funcție de gravitatea faptei:

între 200 și 1.000 de lei pentru zgomote obișnuite sau strigăte;

între 500 și 1.500 de lei pentru perturbarea liniștii în intervalele stabilite;

între 2.000 și 3.000 de lei pentru petreceri zgomotoase sau utilizarea frecventă a aparaturii muzicale care afectează odihna altor locatari.

Aceste sancțiuni pot fi aplicate de poliție, jandarmerie sau alte autorități în urma sesizărilor vecinilor sau în urma controalelor de rutină.

Blocurile de locuințe sunt organizate astfel încât anumite spații sunt considerate proprietate comună: casa scării, subsolul, holurile, lifturile, fațadele clădirii sau curtea comună. Aceste zone nu pot fi folosite după bunul plac fără respectarea unei serii de reguli.

Una dintre regulile cele mai clar impuse este aceea că nu este permisă depozitarea de biciclete, cărucioare sau alte obiecte personale în spațiile comune, cum ar fi casa scării sau holurile. Obiectele lăsate în aceste zone pot obstrucționa căile de acces și pot pune în pericol siguranța locatarilor în caz de urgență. Pentru această încălcare, autoritățile locale pot aplica amenzi de până la 5.000 de lei.

O altă categorie de reguli urmărește modificările aduse locuinței sau părților comune. Începând cu aplicarea prevederilor actualizate ale Codului Civil și ale Legii asociațiilor de proprietari, locatarii trebuie să obțină acordul asociației de proprietari și, după caz, autorizațiile necesare de la autoritățile locale, înainte de a face orice lucrare care poate afecta structura clădirii sau elementele comune.

Dacă cineva efectuează modificări asupra părților comune — spre exemplu, transformă un spațiu comun în terasă privată, schimbă fațada, zugrăvește sau modifică acoperișul — fără aprobările impuse de lege, poate primi amenzi foarte mari. Potrivit normelor actuale, aceste sancțiuni pot ajunge până la 10.000 de lei pentru intervenții neautorizate care afectează zona comună sau structura blocului.

Locuitorii de bloc trebuie să respecte și alte reguli ce pot părea simple, dar care au un impact direct asupra siguranței și ordinii:

Fumatul în spațiile comune, cum ar fi casa scării, liftul sau subsolul, este interzis și poate atrage amenzi între 100 și 500 de lei, conform legislației privind prevenirea și combaterea efectelor consumului de tutun.

Chiriașii și proprietarii sunt obligați să coopereze cu asociația de proprietari atunci când se fac verificări sau reparații la instalațiile comune. Refuzul de a permite accesul pentru astfel de lucrări poate atrage amenzi.

Respectarea regulamentului intern al asociației de proprietari este obligatorie pentru toți locatarii, indiferent dacă sunt proprietari sau doar chiriași. Regulamentul poate include sancțiuni suplimentare pentru încălcări repetate ale normelor de conduită, curățenie sau utilizare a facilităților comune.