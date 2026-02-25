Șapte cetățeni moldoveni, în fața justiției la Paris după graffiti cu sicrie și mesaje despre Ucraina

Republica Moldova. Șapte cetățeni ai Republicii Moldova riscă pedepse cuprinse între 18 luni și trei ani de închisoare în Franța, după ce ar fi desenat sicrie pe clădiri publice din Paris și ar fi scris mesaje legate de războiul din Ucraina. Procurorii francezi au formulat solicitarea de condamnare pe 23 februarie, iar verdictul tribunalului din Paris este așteptat pe 16 aprilie.

Potrivit presei franceze, primele graffiti-uri au fost descoperite pe 7 iunie 2024, pe clădiri situate în apropierea Adunării Naționale a Franței. Imaginile, realizate cu ajutorul unui șablon, reprezentau un sicriu și erau însoțite de inscripția „Soldați francezi în Ucraina”.

În urma analizării imaginilor video din zonă, poliția franceză a reținut trei tineri: Denis Malendrade 23 de ani, Andrei Lisii în vârstă de 20 de ani și Gabriel Furdui de 18 ani. Anchetatorii îl indică drept presupus coordonator al grupului pe Alexandr Grigorenco de 45 de ani, tatăl vitreg al unuia dintre inculpați, descris ca simpatizant al partidului Șor.

La 20 iunie 2024, autoritățile au surprins din nou persoane în flagrant, în timp ce realizau graffiti similare în centrul Parisului. Printre mesajele inscripționate s-au numărat „Stop the death now!” și „Mriya Ukraine”. Desenele au fost găsite inclusiv pe clădiri aparținând agenției de presă AFP și publicației Le Figaro.

În alte zone ale capitalei franceze au apărut imagini cu un sicriu având aripi de avion și textul „Des Mirage pour l’Ukraine”, o referire la avioanele de luptă Mirage.

Doi dintre inculpați, Victor Ivasi și Andrei Iurescu, au declarat în fața anchetatorilor că ar fi primit câte 100 de euro pe zi pentru a realiza aceste graffiti-uri. Potrivit anchetei, un alt bărbat, Urie Manic, ar fi avut rolul de a-i recruta și de a le indica locurile unde să acționeze.

Avocații apărării au contestat însă gravitatea acuzațiilor. Aceștia au pus sub semnul întrebării încadrarea juridică a faptelor, întrebând „în ce mod aceste graffiti ar putea demoraliza armata franceză”, în condițiile în care militarii francezi nu participă la lupte în Ucraina. Apărarea a solicitat achitarea pentru acuzațiile legate de afectarea securității statului și reîncadrarea faptelor drept acte de vandalism.

Cazul face parte dintr-o serie mai amplă de incidente investigate de autoritățile franceze ca posibile acțiuni de influență străină. Printre acestea se numără graffiti cu Stele ale lui David, „mâini roșii” desenate pe Memorialul Holocaustului și capete de porc lăsate în fața unor moschei din regiunea pariziană.

Instanța urmează să se pronunțe pe 16 aprilie.