De ce unele locuințe sunt mai reci decât altele, chiar dacă au aceeași temperatură în calorifere

Aceeași temperatură în calorifere nu înseamnă automat același confort în toate locuințele. Oamenii resimt căldura diferit și din cauza pereților, ferestrelor, curenților de aer sau a poziției apartamentului în bloc. Astfel, nu doar instalația de încălzire contează, ci și ventilația și orientarea clădirii.

Un caz des întâlnit este locuința situată la colțul unui bloc sau la ultimul nivel. Chiar dacă caloriferele au aceeași temperatură ca în alte apartamente din clădire, pereții exteriori și plafonul pot rămâne mai reci.

În aceste condiții, corpul pierde mai repede căldură către suprafețele reci din cameră, iar încăperea este mai puțin caldă. BUILD UP arată că disconfortul apare atunci când temperatura suprafețelor interioare este mai mică decât temperatura aerului din cameră. De aceea, reducerea punților termice și menținerea unor suprafețe interioare mai calde contribuie la un confort termic mai bun.

O locuință cu ferestre vechi sau montate necorespunzător poate fi resimțită mai rece, chiar dacă caloriferul este fierbinte. Prin spațiile mici din jurul tâmplăriei pot pătrunde curenți de aer rece, iar aceștia reduc confortul din cameră.

REHVA arată că mișcarea aerului influențează direct felul în care este percepută temperatura din interior, deoarece viteza aerului, umiditatea și temperatura sunt analizate împreună atunci când se evaluează confortul termic. În România, metodologia de calcul a performanței energetice ia în considerare și etanșeitatea locuinței și ventilarea, nu doar sistemul de încălzire.

Un alt exemplu este apartamentul aflat deasupra unui subsol neîncălzit sau sub un pod rece. Chiar dacă agentul termic ajunge la aceeași temperatură în calorifere, podeaua sau plafonul pot rămâne reci, iar camera pierde mai repede căldură.

În aceste condiții, încăperea poate părea mai puțin caldă, deoarece suprafețele reci influențează felul în care este percepută temperatura din interior. De asemenea, orientarea locuinței poate avea un rol important. Un apartament orientat spre nord primește mai puțină lumină solară iarna, în timp ce unul orientat spre sud poate beneficia de un aport suplimentar de căldură în timpul zilei.

În unele locuințe, umiditatea aerului și modul în care este aerisită camera pot schimba semnificativ felul în care este resimțită temperatura.

Dacă aerul este prea umed sau, dimpotrivă, camera este traversată frecvent de curenți reci după aerisiri repetate, încăperea poate părea mai rece, chiar dacă caloriferele funcționează normal.