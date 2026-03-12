Va ninge din nou în România. Un val de aer polar vine peste țară. Care sunt zonele vizate

România intră sub influența unui val de aer polar în a doua parte a lunii martie. Meteorologii de la AccuWeather anunță ninsori și lapoviță între 17 și 21 martie, temperaturi negative și vânt puternic în mai multe regiuni ale țării.

România ar putea resimți, în a doua jumătate a lunii martie, efectele unui nou val de aer polar. Specialiștii avertizează că temperaturile vor scădea în mare parte a țării, iar în anumite regiuni sunt posibile ninsori sau lapoviță.

Prognozele realizate de AccuWeather indică faptul că un vortex polar ar putea cuprinde o parte a Europei, ceea ce va favoriza temperaturi mai scăzute și precipitații specifice sezonului rece.

Potrivit datelor meteorologice actuale, intervalul 17–21 martie ar putea aduce episoade de ninsoare sau lapoviță în mai multe zone ale României. Fenomenele sunt mai probabile în localitățile situate la altitudini ridicate, în special în stațiunile montane.

În aceste zone, temperaturile nocturne ar putea coborî până la aproximativ -3°C. În același interval, precipitațiile sub formă de ninsoare ar putea persista timp de câteva zile consecutiv.

Meteorologii atrag atenția și asupra intensificărilor de vânt care sunt așteptate în sud-vestul României. Cele mai afectate regiuni ar putea fi sudul Banatului, vestul Olteniei și sud-vestul Transilvaniei.

În aceste zone, rafalele ar putea ajunge la 50–65 km/h. În zona din Carpații Meridionali, viteza vântului ar putea atinge chiar 80 km/h.

În restul țării, vremea va rămâne în general plăcută în perioada imediat următoare. Valorile termice din timpul zilei ar putea urca până la aproximativ 18°C în regiunile Banat, Crișana și Transilvania.

În Moldova, Dobrogea și Muntenia, maximele sunt estimate între 10 și 14°C. Pe litoral, temperaturile vor fi ușor mai scăzute.

Prognoza indică o răcire și în București spre finalul lunii martie. Conform datelor publicate de AccuWeather, cele mai scăzute temperaturi sunt așteptate în zilele de 26 și 27 martie.

În aceste zile, temperatura maximă ar putea ajunge la aproximativ 10 grade Celsius, iar noaptea valorile ar putea coborî până la -3 grade.

După episodul de răcire de la finalul lunii martie, temperaturile ar putea crește treptat. La începutul lunii aprilie sunt estimate maxime de aproximativ 11–14°C.

Potrivit prognozelor, o perioadă cu vreme mai caldă decât media sezonului ar putea apărea în intervalul 22–24 martie, când valorile termice ar urma să fie peste cele obișnuite pentru această perioadă.