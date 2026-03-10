Criza locuințelor din Europa. UE anunță sprijin pentru construcții

Parlamentul European a aprobat marți raportul care propune o serie de măsuri pentru a răspunde crizei locuințelor din Uniunea Europeană. Documentul a fost adoptat cu 367 de voturi pentru, 166 împotrivă și 84 de abțineri și conține recomandări pentru creșterea accesului la locuințe decente, sustenabile și la prețuri accesibile.

Raportul final al Comisiei Speciale pentru Criza Locuințelor a fost supus votului în plenul Parlamentului European, iar eurodeputații au susținut necesitatea unor măsuri concrete care să sprijine cetățenii în contextul creșterii costurilor din sectorul imobiliar.

Potrivit comunicatului transmis de Parlamentul European, eurodeputații solicită ca viitorul plan al Comisiei Europene privind locuințele accesibile să includă fonduri dedicate pentru renovarea clădirilor rezidențiale, cu scopul de a îmbunătăți eficiența energetică. De asemenea, recomandările prevăd ca noile locuințe să respecte standarde clare legate de izolație, consum energetic și calitatea aerului din interior.

Parlamentarii au atras atenția și asupra extinderii rapide a închirierilor pe termen scurt în multe orașe europene. Ei consideră necesară o legislație care să păstreze echilibrul între dezvoltarea turismului și accesul locuitorilor la locuințe la prețuri rezonabile.

Raportul mai arată că Uniunea Europeană ar trebui să stabilească noi obiective în domeniul locuințelor, iar statele membre și autoritățile locale să aibă posibilitatea de a adapta măsurile în funcție de particularitățile piețelor imobiliare locale.

În același timp, documentul recomandă extinderea locuințelor sociale și publice în orașele europene, pentru a sprijini persoanele vulnerabile.

Raportul adoptat include și propuneri privind introducerea unor stimulente fiscale pentru sprijinirea gospodăriilor cu venituri mici și medii. Printre soluțiile analizate se numără eliminarea unor taxe ridicate pentru persoanele care cumpără prima locuință, dar și măsuri fiscale care să facă închirierea pe termen lung mai accesibilă.

De asemenea, eurodeputații subliniază necesitatea unor investiții europene mai consistente în domeniul locuințelor. Documentul propune coordonarea fondurilor existente și folosirea resurselor neutilizate din planul european de redresare pentru proiecte de construcție sau renovare a locuințelor sociale, publice ori cooperative.

Un alt punct al raportului se referă la simplificarea procedurilor administrative din sectorul construcțiilor. Eurodeputații cer un pachet de măsuri care să reducă birocrația și să includă proceduri digitale pentru obținerea autorizațiilor de construire.

În acest sens, a fost propus și un termen maxim de 60 de zile pentru aprobarea proiectelor.

Parlamentarii europeni consideră că Uniunea Europeană trebuie să își consolideze capacitatea industrială în domeniul construcțiilor și al renovării. Printre recomandări se numără promovarea materialelor sustenabile și întărirea pieței europene a materiilor prime.

Raportul mai prevede introducerea unor cerințe minime de tip „Fabricat în UE” pentru componentele utilizate în proiectele finanțate din fonduri europene.

„O generație care nu își permite o locuință nu își poate construi un viitor. Europa duce lipsă de 10 milioane de locuințe, chiriile au crescut cu peste 30%, iar tinerii și familiile plătesc prețul. Pentru prima dată, Parlamentul European stabilește o foaie de parcurs: un pachet de simplificare a locuințelor, autorizații mai rapide în 60 de zile, investiții în competențe, securitate juridică și protecție pentru proprietari și chiriași, mobilizarea investițiilor private și publice și un sprijin mai puternic pentru tineri, familii și persoane cu dizabilități. Gata cu scuzele. Statele membre trebuie acum să acționeze.”, a declarat eurodeputatul Borja