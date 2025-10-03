Ce obligații au șoferii pe drumurile din România în condiții de iarnă

Centrul InfoTrafic al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că, în mai multe județe din zona montană, circulația se desfășoară în condiții de iarnă.

Sunt semnalate ploi, lapoviță și ninsoare în județele Alba, Argeș, Brașov, Caraș-Severin, Dâmbovița, Gorj, Hunedoara, Prahova, Sibiu și Vâlcea.

Pe autostrăzile principale – A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, dar și pe DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu – traficul este fluent, însă carosabilul este umed.

Singura restricție majoră rămâne pe DN 67C (Transalpina), unde circulația a fost oprită temporar pe tronsonul Rânca – Obârșia Lotrului, din cauza ninsorii.

Polițiștii recomandă prudență maximă, în special din cauza vântului puternic, care poate afecta stabilitatea vehiculelor, mai ales în zonele de poduri sau la întâlnirea cu autovehicule de mare tonaj.

Legea impune utilizarea anvelopelor de iarnă atunci când carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei. Lipsa acestora se sancționează cu amendă între 1.305 și 2.900 lei și reținerea certificatului de înmatriculare.

Este esențial ca frânele să fie verificate înainte de sezonul rece. Defecțiunile pot duce la pierderea aderenței și la accidente grave.

Nivelul antigelului trebuie verificat constant.

Lichidul de parbriz trebuie să fie rezistent la îngheț.

Bateria trebuie să fie în stare bună pentru a porni motorul la temperaturi scăzute.

Toate sistemele de iluminat și dezaburire trebuie să funcționeze corespunzător pentru a asigura vizibilitatea.

În cazul în care circulați pe drumuri montane sau pe distanțe lungi, este recomandat să aveți în mașină:

lanțuri pentru zăpadă,

lopată,

pătură,

sac de nisip,

apă și alimente neperisabile.

Adaptați viteza la condițiile de drum.

Păstrați distanța mai mare față de vehiculul din față.

Evitați frânările bruște , optând pentru frânări line și controlate.

Folosiți luminile de întâlnire chiar și ziua, pentru vizibilitate sporită.

Fiți atenți la rafale de vânt, în special la ieșirea din păduri sau la trecerile peste poduri.

1. De la ce dată sunt obligatorii cauciucurile de iarnă? Nu există o dată fixă, ci obligația apare când carosabilul este acoperit de zăpadă, polei sau gheață.

2. Ce amenzi riscă șoferii fără anvelope de iarnă? Între 1.305 și 2.900 lei, plus reținerea certificatului de înmatriculare.

3. Ce se întâmplă dacă rămân blocat pe drum? Apelați imediat numărul de urgență 112 și rămâneți în mașină până la sosirea ajutorului. Trusa de iarnă poate fi vitală în aceste situații.

4. Sunt obligatorii lanțurile de zăpadă? Nu pe toate drumurile, dar pe traseele montane marcate cu indicatoare rutiere, ele sunt obligatorii și lipsa lor poate fi sancționată.