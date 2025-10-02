Ninge din plin în România. Drumarii luptă cu zăpada și vântul puternic

Ninge din plin în România. Joi seară, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova au anunțat că echipele de intervenție acționează pe DN 7A, în zona Obârșia Lotrului, din cauza ninsorilor abundente. „Ninsoare pe DN 7A! Pe DN 7A, zona Obârşia Lotrului, ninge abundent şi se înregistrează vânt puternic. SDN Vâlcea acţionează permanent pentru asigurarea circulaţiei rutiere în condiţii de iarnă”, a transmis DRDP Craiova.

Șoferii sunt sfătuiți să evite deplasarea pe drumurile acoperite de zăpadă dacă vehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru condiții de iarnă, avertizează drumarii.

Potrivit prognozei emise de meteorologi, până sâmbătă dimineață se vor înregistra temperaturi scăzute, ploi abundente, rafale puternice de vânt și ninsori viscolite în zonele montane de peste 1.500 de metri.

Începând de joi seară, județele Dolj și Olt intră sub avertizare de Cod roșu pentru precipitații abundente, cu acumulări estimate între 100 și 110 litri pe metru pătrat. Restul regiunilor din sudul țării vor fi afectate de Coduri portocaliu și galben de ploi, potrivit meteorologilor.

În acest sens, Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a dispus activarea tuturor structurilor aflate în subordinea instituției pentru a gestiona efectele fenomenelor meteo extreme prognozate de specialiști. Măsura a fost luată pe fondul avertizărilor transmise de ANM și INHGA, care anunță ploi torențiale, intensificări puternice ale vântului și ninsori viscolite, fenomene ce pot provoca inundații și perturbări majore în trafic în mai multe județe din sud-vestul țării.

Secretarul de stat Raul Pop, din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, a atras atenția că, în următoarele 24 de ore, cantitățile de precipitații vor fi de două ori mai mari decât media unei luni întregi. El a recomandat locuitorilor din zonele afectate să nu depoziteze lemne de foc în apropierea rigolelor sau a canalelor de scurgere, pentru a nu bloca evacuarea apelor pluviale, avertisment transmis în cadrul ședinței Comitetului ministerial pentru situații de urgență, desfășurată joi.

În același timp, meteorologii au emis un Cod galben de vânt puternic pentru Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, iar nouă județe, alături de Capitală, se află sub avertizare Cod portocaliu.

De asemenea, zonele montane din estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură, precum și masivele din județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov, sunt vizate de avertizări Cod galben și portocaliu de ninsori.