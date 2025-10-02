Social

Circulația pe Transalpina, suspendată din cauza vremii nefavorabile pentru a doua oară săptămâna aceasta

Circulația pe Transalpina, suspendată din cauza vremii nefavorabile pentru a doua oară săptămâna aceasta
Centrul Infotrafic al Inspectoratului General al Poliției Române a anunțat că circulația pe Transalpina a fost oprită joi dimineață, fiind pentru a doua oară săptămâna aceasta când autoritățile iau această măsură din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Decizia vizează tronsonul DN 67C între localitățile Rânca (Gorj) și Obârșia Lotrului (Vâlcea), unde zăpada și viscolul pun în pericol siguranța participanților la trafic.

Circulația pe Transalpina, afectată de ninsori și polei

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că, începând de joi, 02 octombrie, ora 09:00, traficul rutier va fi oprit temporar pe DN 67C, pe tronsonul kilometric 34+800 - 59+800 metri. Măsura a fost luată ca urmare a intensificării fenomenelor meteo periculoase, care includ zăpadă, polei și viscol.

Aceasta este a doua oprire a circulației pe același tronson în doar câteva zile. Miercuri dimineață, traficul a rămas suspendat din cauza viscolului puternic și a formării de polei, iar reluarea circulației s-a făcut temporar între pauze de ameliorare a condițiilor meteorologice.

Vremea severă a afectat drumurile montante în această săptămână

Autoritățile au închis marți traficul pe Transalpina, DN 67C, până miercuri la ora 9:00, din cauza ninsorilor abundente și a poleiului care au transformat drumul într-o zonă periculoasă pentru șoferi. Măsura a fost luată pentru a permite intervenția utilajelor de deszăpezire.

Circulaţia rutieră pe DN 67C - Transalpina, oprită din cauza viscolului şi a poleiului

Luni, drumarii au acționat intens pe Transfăgărășan și Transalpina, precum și în Pasul Prislop din Maramureș, pentru a îndepărta zăpada și pentru a răspândi material antiderapant pe sectoarele afectate.”

Vremea nefavorabilă va persista până sâmbătă seara

Meteorologii avertizează că situația va persista până sâmbătă seară, cu temperaturi scăzute, precipitații sub formă de ploaie și ninsoare la altitudini mai mari. Zonele din sudul țării se află sub avertizări de ploi torențiale și intensificări ale vântului.

În intervalul avertizat, la altitudini de peste 1500 metri, stratul de zăpadă ar putea atinge 30-40 de centimetri, iar vizibilitatea în trafic va fi redusă.

Proiecte speciale