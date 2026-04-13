Locul plin de legende din munții României. De ce sunt turiștii străini fascinați

Peștera Polovragi, comoara ascunsă din Gorj. În județul Gorj, într-un peisaj montan care combină istoria cu natura spectaculoasă, se află una dintre cele mai cunoscute formațiuni carstice din România: Peștera Polovragi, potrivit site-ului oficial.

Peștera este situată în Munții Căpățânii, pe valea râului Olteț, la o altitudine de aproximativ 670 de metri. Accesul se face prin comuna Polovragi, aflată între localitățile Horezu și Baia de Fier.

Întreaga regiune este ușor accesibilă datorită drumurilor naționale și județene care traversează zona, ceea ce a contribuit la creșterea fluxului turistic în ultimii ani. Deși lungimea totală a sistemului subteran depășește 10 kilometri, doar o mică parte, de aproximativ 800 de metri, este deschisă vizitatorilor.

Un element distinctiv al peșterii este climatul interior constant, cu temperaturi care se mențin în jurul valorii de 8–9 grade Celsius pe tot parcursul anului. Această caracteristică face ca obiectivul să poată fi vizitat în orice sezon, fără variații majore de condiții.

Zona Polovragi are și o încărcătură istorică semnificativă. Cercetările arheologice au indicat existența unor așezări dacice vechi, datate în perioada secolelor II–I î.Hr.

Acestea erau organizate pe două niveluri: unul situat pe platoul înalt al Padeșului, cu rol defensiv, și un altul în apropierea văii Oltețului, care avea funcție de locuire. Această structură sugerează o organizare socială bine definită și o utilizare strategică a reliefului.

Pe lângă valoarea arheologică, peștera este înconjurată de numeroase povești și interpretări locale. Unele formațiuni din interior au primit denumiri simbolice de-a lungul timpului, precum „Camera Albă” sau „Bolta Însângerată”, inspirate de culorile și aspectul pereților modelați de infiltrațiile de apă.

Aceste fenomene naturale, deși explicabile științific, au alimentat de-a lungul generațiilor diverse legende locale.

În interiorul galeriilor se remarcă și o diversitate geologică impresionantă. Vizitatorii pot observa formațiuni de tip stalactitic și stalagmitic, coloane minerale, depuneri argiloase și scurgeri de calcar care au modelat pereții în moduri spectaculoase. În anumite sectoare, aceste forme au fost individualizate de speologi și au devenit puncte de interes pentru turiști.

Un alt aspect important al ecosistemului subteran îl reprezintă colonia de lilieci care hibernează în peșteră. Sunt aproximativ 300 de exemplare, aparținând speciei cunoscute popular ca liliacul cu potcoavă, adaptat perfect mediului întunecat și umed.

Pe lângă explicațiile științifice, zona este puternic legată de tradiții și mituri locale. Una dintre cele mai răspândite legende îl leagă pe Zamolxe de aceste locuri, considerat în cultura geto-dacică o figură spirituală importantă.

În interiorul peșterii există formațiuni de rocă asociate simbolic cu „scaunul lui Zamolxe” sau „cuptorul dacic”, denumiri care reflectă interpretări folclorice transmise în timp. De asemenea, picăturile de apă care se infiltrează prin tavan au fost adesea descrise în tradiția locală drept „lacrimi ale zeului”.

Pe lângă galeriile subterane, zona Polovragi oferă mai multe obiective turistice importante. În apropiere se află Cheile Oltețului, un defileu spectaculos format de râul Olteț, care a săpat în timp pereții calcaroși dintre Munții Parâng și Munții Căpățânii. Acest relief abrupt completează experiența turistică oferită de peșteră.

De asemenea, în proximitate se găsește Mănăstirea Polovragi, un important așezământ monahal cu rol istoric și spiritual în zonă, precum și Cetatea dacică Polovragi, amplasată pe Muntele Padeș, la altitudine mare, considerată un vechi punct strategic de apărare din perioada dacică.

Nu departe se află și Peștera Muierii, un alt obiectiv speologic important din regiune, ceea ce transformă întreaga zonă într-un nucleu turistic complex, cu valoare naturală, istorică și culturală.

În ansamblu, Peștera Polovragi rămâne unul dintre cele mai reprezentative obiective turistice din Oltenia, nu doar prin dimensiuni și formațiuni geologice, ci și prin modul în care îmbină cercetarea științifică, tradiția locală și patrimoniul istoric într-un singur spațiu natural.