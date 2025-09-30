Circulația pe DN 67C-Transalpina, suspendată până miercuri din cauza viscolului și a poleiului

Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul pe DN 67C – Transalpina este suspendat temporar pe tronsonul dintre Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea, urmând să fie reluat miercuri dimineață, din cauza viscolului puternic și a poleiului de pe carosabil.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv ninsorii și a poleiului pe carosabil, traficul rutier pe DN 67C – Transalpina va fi oprit temporar. Măsura a intrat în vigoare marți, la ora 9:00, și va rămâne în vigoare până miercuri, la aceeași oră, pentru a asigura siguranța călătorilor.

Restricția se aplică pe tronsonul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800, între localitățile Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea.

Suspendarea traficului a fost impusă pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acționeze și pentru a asigura siguranța șoferilor. Autoritățile recomandă respectarea restricțiilor și evitarea deplasărilor pe tronsonul afectat până când circulația va fi reluată miercuri.

Luni, drumarii au intervenit pe Transfăgărășan cu utilaje și materiale antiderapante pentru a menține siguranța circulației. Intervenții similare au avut loc și pe Transalpina, precum și în Pasul Prislop din Maramureș, unde ninsorile și gheața au afectat carosabilul.

Luni, în zona Bâlea Lac, s-a depus primul strat de zăpadă din acest sezon . Reprezentanții DRDP Brașov au precizat că, deși stratul de zăpadă nu a creat probleme, echipele Districtului Bâlea au intervenit cu utilaje echipate cu lamă și au răspândit materiale antiderapante, anticipând că situația se poate înrăutăți în zilele următoare.

DRDP Craiova a anunțat că, luni dimineață, echipele au intervenit cu utilaje cu lamă și materiale antiderapante pe DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului, acolo unde a fost necesar.