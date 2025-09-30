Social

Circulația pe DN 67C-Transalpina, suspendată până miercuri din cauza viscolului și a poleiului

Circulația pe DN 67C-Transalpina, suspendată până miercuri din cauza viscolului și a poleiului
Centrul Infotrafic al Poliției Române a anunțat că traficul pe DN 67C – Transalpina este suspendat temporar pe tronsonul dintre Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea, urmând să fie reluat miercuri dimineață, din cauza viscolului puternic și a poleiului de pe carosabil.

Circulația pe DN 67C – Transalpina, suspendată temporar din cauza vremii severe

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că, din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, respectiv ninsorii și a poleiului pe carosabil, traficul rutier pe DN 67C – Transalpina va fi oprit temporar. Măsura a intrat în vigoare marți, la ora 9:00, și va rămâne în vigoare până miercuri, la aceeași oră, pentru a asigura siguranța călătorilor.

Restricția se aplică pe tronsonul cuprins între kilometrii 34+800 și 59+800, între localitățile Rânca, județul Gorj, și Obârșia Lotrului, județul Vâlcea.

Restricții temporare pentru intervenția utilajelor de deszăpezire

Suspendarea traficului a fost impusă pentru a permite utilajelor de deszăpezire să acționeze și pentru a asigura siguranța șoferilor. Autoritățile recomandă respectarea restricțiilor și evitarea deplasărilor pe tronsonul afectat până când circulația va fi reluată miercuri.

Munte, zăpadă

Munte, zăpadă. Sursa foto: captură video

Luni, drumarii au intervenit pe Transfăgărășan cu utilaje și materiale antiderapante pentru a menține siguranța circulației. Intervenții similare au avut loc și pe Transalpina, precum și în Pasul Prislop din Maramureș, unde ninsorile și gheața au afectat carosabilul.

Prima ninsoare din acest sezon a fost pe Transfăgărășan

Luni, în zona Bâlea Lac, s-a depus primul strat de zăpadă din acest sezon . Reprezentanții DRDP Brașov au precizat că, deși stratul de zăpadă nu a creat probleme, echipele Districtului Bâlea au intervenit cu utilaje echipate cu lamă și au răspândit materiale antiderapante, anticipând că situația se poate înrăutăți în zilele următoare.

DRDP Craiova a anunțat că, luni dimineață, echipele au intervenit cu utilaje cu lamă și materiale antiderapante pe DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului, acolo unde a fost necesar.

