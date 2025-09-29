Transfăgărășanul, acoperit de zăpadă. Drumarii intervin în mai multe zone

Începutul de săptămână a adus prima ninsoare pe Transfăgărășan, potrivit reprezentanților Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Brașov. La această oră, drumarii intervin cu utilaje și materiale antiderapante pentru a asigura siguranța circulației. Ninsori au fost raportate și pe Transalpina, precum și în Pasul Prislop din Maramureș.

În zona Bâlea Lac, zăpada s-a depus deja, iar prognoza arată că ninsorile vor continua în următoarele ore.

„În zona Bâlea Lac peisajul s-a albit în această dimineaţă în urma ninsorii. Cu toate că deocamdată zăpada depusă nu prezintă probleme, colegii noştri din cadrul Districtului Bâlea vor interveni în cursul zilei cu utilajele dotate cu lamă şi vor răspândi şi materiale antiderapante, mai ales că în zilele următoare ne aşteptăm ca situaţia să se înrăutăţească”, anunță DRDP Braşov.

Reprezentanții DRDP Brașov i-au sfătuit șoferi să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de drum.

De asemenea, DRDP Craiova a anunțat că, luni dimineață, intervenea cu utilaje cu lamă și materiale antiderapante pe DN 67C, între Rânca și Obârșia Lotrului, acolo unde era necesar. Totodată, Prefectura Maramureș a informat că ninsori au fost semnalate în Pasul Prislo

„Sunt pregătite utilaje şi material antiderapant pentru intervenţie pe DN 18, în zona Borşa şi în Pasul Prislop”, au arătat ei.

Duminică, meteorologii au avertizat că urmează o răcire accentuată.La altitudini mai mari, este posibil să se depună un strat de zăpadă, iar temperaturile vor rămâne sub valorile normale pentru această perioadă până la mijlocul lunii octombrie.

„Precipitațiile sunt în extindere, vor veni local în majoritatea regiunilor, iar luni vor ocupa cam toată țara.” El a precizat că „prin Transilvania și zona de munte vor fi și moderate cantitativ, în sensul că așteptăm să se acumuleze pe alocuri și 15 l/m²”, a declarat un meteorolog ANM.

Specialistul a explicat că, în zilele următoare, circulația aerului se va reorienta din sector nord-estic, aducând aer rece de origine polară, din zona Câmpiei Ruse. Drept urmare, la altitudini de peste 1.800 de metri, vremea va fi mai rece decât în mod normal.