Traseele periculoase din Munţii Bucegi, Baiului şi Ciucaş, închise din cauza condițiilor meteorologice

Traseele de abrupt din Munții Bucegi, Baiului și Ciucaș sunt închise temporar, anunță Salvamont Prahova. Măsura a fost luată ca urmare a ninsorilor anunțate la altitudini mari, care vor depune peste jumătate de metru de zăpadă.

Reprezentanții Salvamont Prahova afirmă că, în această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă și că toate traseele turistice de abrupt din Bucegi, Baiului și Ciucaș rămân închise.

„În această perioadă, nu sunt recomandate deplasările în zona montană înaltă. Declarăm închise temporar toate traseele turistice montane de abrupt din Bucegi, Baiului şi Ciucaş”, spun reprezentanţii Salvamont Prahova.

Decizia vine în contextul prognozelor meteorologice care indică, pentru următoarele zile, condiții dificile în zonele înalte ale Munților Bucegi, Baiului și Ciucaș.

Sunt așteptate ninsori abundente, care vor depune un strat de zăpadă de 50–80 de centimetri, iar vântul puternic care va sufla pe creste va spulbera zăpada și va forma troiene ce pot depăși un metru. Salvamont atrage atenția că deplasările în aceste zone prezintă un risc major și recomandă evitarea urcărilor până la stabilizarea vremii.

Măsura face parte dintr-un plan de prevenție menit să protejeze turiștii de pericolele generate de avalanșe, vizibilitate redusă și condiții meteorologice extreme.

Potrivit ANM, pe crestele înalte ale Munților Carpați se înregistrează ninsori semnificative. La altitudini de peste 1.500 de metri, în estul Carpaților Meridionali și în Carpații de Curbură, este instituit un Cod Galben, care prevede ninsori temporar viscolite, vânt cu rafale de 50–70 km/h și depuneri de zăpadă între 10 și 30 cm.

Totodată, zonele montane din județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov se află sub Cod Portocaliu de ninsori abundente, cu strat de zăpadă de 30–50 cm și rafale de vânt de 70–80 km/h, vizibilitatea fiind redusă din cauza viscolului puternic.