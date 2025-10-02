Prognoza meteo, 2 octombrie. Vreme capricioasă în următoarele ore. Ploile și ninsorile nu vor lipsi din peisaj

Spre finalul săptămânii, vremea se va menține închisă în majoritatea județelor, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele caracteristice acestei perioade. Ploi torențiale se vor înregistra în sudul și sud-vestul țării, iar ninsorile vor prezente în zonele montane, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În Oltenia, cantitățile de precipitații vor atinge 50–70 l/mp, în timp ce în sudul Banatului și vestul Munteniei se vor acumula 25–35 l/mp, local atingându-se 40–50 l/mp. În restul Munteniei și în Dobrogea se vor înregistra cantități de 10–20 l/mp.

În celelalte regiuni ale țării, ploile vor fi mai slabe, cu precădere în Transilvania și pe arii restrânse în Moldova și Crișana.

Vremea se va menține închisă, cu intensificări ale vântului și temperaturi mult mai scăzute decât cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie.

Precipitațiile vor fi prezente pe tot parcursul zilei, cu cantități estimate între 10 și 20 l/mp. Vântul va sufla cu rafale de 50–55 km/h pe timpul zilei și până la 70–75 km/h seara și noaptea. Valorile termice vor oscila între 4 și 6 grade noaptea, iar ziua se vor încadra în jurul a 10–11 grade.

Vremea va rămâne deosebit de rece în majoritatea regiunilor țării în perioada 2 – 4 octombrie, iar Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări meteo pentru ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte.

Vântul va avea intensificări, în special în sud, est și la munte, cu viteze de 45–55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea se pot înregistra rafale de 60–70 km/h.

Pentru perioada 2–3 octombrie, Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe coduri de avertizare. În vestul Munteniei și sudul Banatului este în vigoare un cod galben pentru ploi, cu acumulări de 25–50 l/mp, în timp ce în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj se aplică un cod portocaliu, cantitățile de apă urmând să ajungă la 50–70 l/mp.

Vântul va sufla puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, unde se înregistrează rafale de 50–70 km/h, iar în zone precum Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, București și litoralul Constanței rafalele vor atinge 70–85 km/h, fiind instituit cod portocaliu de vânt.

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.500 m, este în vigoare cod galben de viscol, cu strat de zăpadă de 10–20 cm, iar în munții din județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu se estimează ninsori abundente și strat de zăpadă de 30–40 cm la altitudini de peste 1.600 m, fiind activ cod portocaliu de viscol.