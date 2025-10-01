Ploile și ninsorile pun stăpânire pe majoritatea județelor. Meteorologii au emis mai multe alerte de vreme severă

Vremea se va menține deosebit de rece în cea mai mare parte a țării. În acest sens, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări meteo pentru perioada 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20, vizând ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte.

Începând de joi dimineață, ploile se vor extinde treptat din sud-vest către întreaga țară. Cantitățile de precipitații vor fi semnificative, între 25 și 50 l/mp, iar în sudul țării se pot atinge 70–90 l/mp.

La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1500 m vor fi ninsori temporar viscolite, cu depunere de strat de zăpadă.

Vântul va prezenta intensificări, mai ales în sud, est și la munte, cu viteze de 45–55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea se pot înregistra rafale de 60–70 km/h.

Codul galben pentru ploi însemnate cantitativ este valabil între 2 octombrie, ora 10 și 3 octombrie, ora 10, vizând vestul Munteniei și sudul Banatului, cu acumulări de 25–50 l/mp.

Codul portocaliu, pe aceeași perioadă, afectează județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj, unde cantitățile de apă vor ajunge la 50–70 l/mp.

Un cod galben de vânt, valabil între 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, vizează intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, cu viteze de 50–70 km/h. Codul portocaliu, activ de la 2 octombrie, ora 20 până pe 3 octombrie, ora 10, afectează Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, București și litoralul Constanței, unde rafalele vor ajunge la 70–85 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, codul galben avertizează ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă de 10–20 cm.

Codul portocaliu vizează zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, unde la altitudini de peste 1600 m se estimează ninsori abundente și strat de zăpadă de 30–40 cm.