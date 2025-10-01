Vremea Breaking news

Ploile și ninsorile pun stăpânire pe majoritatea județelor. Meteorologii au emis mai multe alerte de vreme severă

Ploile și ninsorile pun stăpânire pe majoritatea județelor. Meteorologii au emis mai multe alerte de vreme severă
Vremea se va menține deosebit de rece în cea mai mare parte a țării. În acest sens, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o serie de avertizări meteo pentru perioada 2 octombrie, ora 10 – 4 octombrie, ora 20, vizând ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte.

Vremea continuă să se răcească

Începând de joi dimineață, ploile se vor extinde treptat din sud-vest către întreaga țară. Cantitățile de precipitații vor fi semnificative, între 25 și 50 l/mp, iar în sudul țării se pot atinge 70–90 l/mp.

La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1500 m vor fi ninsori temporar viscolite, cu depunere de strat de zăpadă.

Vântul va prezenta intensificări, mai ales în sud, est și la munte, cu viteze de 45–55 km/h, iar în Muntenia și Dobrogea se pot înregistra rafale de 60–70 km/h.

ploaie / sursa foto: dreamstime.com

Cod galben pentru unele regiuni

Codul galben pentru ploi însemnate cantitativ este valabil între 2 octombrie, ora 10 și 3 octombrie, ora 10, vizând vestul Munteniei și sudul Banatului, cu acumulări de 25–50 l/mp.

Codul portocaliu, pe aceeași perioadă, afectează județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj, unde cantitățile de apă vor ajunge la 50–70 l/mp.

Un cod galben de vânt, valabil între 2 octombrie, ora 10 – 3 octombrie, ora 10, vizează intensificări în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, cu viteze de 50–70 km/h. Codul portocaliu, activ de la 2 octombrie, ora 20 până pe 3 octombrie, ora 10, afectează Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, București și litoralul Constanței, unde rafalele vor ajunge la 70–85 km/h.

Vreme severă la munte. Meteorologii au emis Cod portocaliu de viscol

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1500 m, codul galben avertizează ninsori temporar viscolite și strat de zăpadă de 10–20 cm.

Codul portocaliu vizează zona de munte a județelor Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu, unde la altitudini de peste 1600 m se estimează ninsori abundente și strat de zăpadă de 30–40 cm.

