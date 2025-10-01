Prognoza meteo, 1 octombrie. Vreme deosebit de rece în majoritatea județelor. Revin ploile și ninsorile la munte

Vremea se menține rece pentru această perioadă, iar în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei temperaturile vor fi chiar deosebit de scăzute. În vest și sud-est cerul va fi temporar noros, însă în restul regiunilor înnorările vor fi persistente, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Pe parcursul zilei sunt așteptate ploi în nordul și centrul Moldovei, în mare parte din Transilvania, dar și local în Maramureș, Banat, Crișana și nordul Munteniei. În celelalte regiuni, ploile vor fi izolate.

În a doua parte a zilei, precipitațiile se vor extinde în Oltenia, partea de vest a Munteniei, local în Transilvania și pe arii restrânse în restul țării. Cantitățile de apă vor depăși pe alocuri 15–20 l/mp.

La munte vor cădea precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.400 m în Carpații Orientali și peste 1.700 m în restul masivelor, acestea se vor transforma în ninsori. Se va depune un strat de zăpadă între 1 și 5 cm, iar izolat va atinge 8–10 cm.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în special pe timpul nopții, în sud și sud-est, unde rafalele vor atinge 40–45 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 7 grade în nordul Moldovei și 20 de grade în Lunca Dunării, iar minimele între 1 și 10 grade, cu valori mai scăzute în estul Transilvaniei. Izolat, se va semnala ceață.

În Capitală, temperaturile vor fi mai coborâte decât în mod obișnuit. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă spre seară și noaptea se va înnora treptat.

Vântul va sufla moderat, cu intensificări de până la 35–40 km/h. Maximele se vor situa între 16 și 18 grade, iar minimele între 6 și 8 grade.