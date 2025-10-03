Prognoza meteo, 3 octombrie. Frig, ploi și zăpadă la altitudini mari. Mai multe alerte de vreme severă, în vigoare

La început de weekend, vremea va fi rece în toată țara, cu intensificări ale precipitațiilor în sud, est și parțial în centrul României, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Cantitățile de apă vor fi în general de 40–80 l/mp în Oltenia, iar pe arii restrânse în Muntenia și izolat în Moldova și Dobrogea.

În sud-est, ploile vor fi local torențiale, însoțite de descărcări electrice. La munte, precipitațiile vor fi mixte, iar la altitudini de peste 1500 m va ninge temporar viscolit, cu depuneri de zăpadă mai consistente în Carpații Meridionali (20–40 cm) și local în Carpații Orientali (10–20 cm).

Vântul va continua să prezinte intensificări, cu rafale de 70–85 km/h în Muntenia. Intensități mai reduse, de 50–60 km/h, vor fi resimțite în Moldova, Dobrogea, estul Olteniei și la munte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 15 grade, mai ridicate în Dobrogea, unde vor ajunge până la 18–20 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 4 și 11 grade, mai mari pe litoral, între 13 și 15 grade. În a doua parte a zilei, pe unele zone mici, se va forma ceață.

În Capitală, cerul va fi închis, cu vânt puternic și temperaturi scăzute pentru această perioadă. Potrivit ANM, cantitățile de apă vor ajunge la 25–40 l/mp. Intensitatea vântului va fi ridicată pe parcursul zilei, cu rafale de 70–90 km/h. Temperatura maximă va ajunge la 10–12 grade, iar cea minimă va fi de 8–9 grade.

Vremea continuă să fie instabilă în România, iar ANM menține mai multe avertizări de vreme severă pe parcursul zilei de vineri. Județele Dolj și Olt se află sub Cod Roșu de ploi abundente, cu acumulări locale de 100–110 l/mp.

În Oltenia, Muntenia și sudul Transilvaniei – inclusiv Caraș-Severin, Mehedinți, Vâlcea, Gorj, Teleorman, Argeș, Dâmbovița și Prahova – se menține Cod Portocaliu pentru ploi importante, cu cantități de 70–90 l/mp. În centrul și estul Munteniei și în Dobrogea, ploi însemnate și intensificări ale vântului de 50–70 km/h sunt semnalate prin Cod Galben.

De asemenea, un Cod Portocaliu pentru intensificări puternice ale vântului rămâne în vigoare în Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, municipiul București și zona litoralului, cu rafale de 70–90 km/h.