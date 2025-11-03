Social

Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov. Traficul pe Podul Prieteniei, suspendat temporar

Restricţii de circulaţie pe DN 1, între Ploieşti şi Braşov. Traficul pe Podul Prieteniei, suspendat temporar
Traficul rutier pe DN1, între Ploiești și Brașov, se desfășoară cu restricții în zona orașului Comarnic, între 3 și 6 noiembrie, din cauza lucrărilor de întreținere a carosabilului și a acostamentului, potrivit Poliției Județene Prahova.

Traficul pe DN1, restricționat până joi

Conform sursei menționate anterior, traficul pe DN1 (E60) va fi restricționat între 3 și 6 noiembrie, pe sectorul cuprins între kilometrii 113 și 118, în zona localității Comarnic, cartierul Poiana, din cauza lucrărilor de întreținere a carosabilului și a acostamentului.

„Lucrările se vor realiza la partea carosabilă, prin închiderea alternantă a câte unei benzi de circulaţie a fiecărui sens. Semnalizarea şi măsurile pentru desfăşurarea traficului rutier vor fi realizate prin grija administratorului drumului public si activităţile de asigurare a fluenţei traficului rutier vor fi monitorizate de poliţiştii rutieri”, a transmis IPJ Prahova.

Polițiștii îi sfătuiesc pe șoferii care tranzitează zona să respecte semnalizarea rutieră temporară, indicațiile agenților și să conducă cu atenție sporită în zonele aglomerate.

Traficul pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu, suspendat temporar

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria că traficul pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu va fi suspendat temporar pentru toate categoriile de autovehicule în perioada 4 noiembrie, ora 9:00 – 5 noiembrie, ora 9:00.

Podul Prieteniei

Podul Prieteniei. Sursa foto: politiadefrontiera.ro

În intervalul 4 noiembrie, ora 21:00 – 5 noiembrie, ora 9:00, restricția se va aplica doar vehiculelor de marfă, indiferent de tonaj, în timp ce autoturismele, microbuzele și autocarele vor putea traversa podul.

Rutele ocolitoare

Rutele ocolitoare propuse de MAE pentru traversarea frontierei dintre România și Bulgaria sunt: Vidin - Calafat, Kardam - Negru Vodă, Silistra - Ostrov Călăraşi, Dobromir - Krushari şi Kainardzha - Lipniţa, Nikopol - Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov - Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg), Oryahovo - Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg) şi Aydemir (Silistra) - Chiciu (Călăraşi) (feribot) (www.spikaferry.com).

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia, +35929712858 și +35929733510, apelurile fiind direcționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde operatorii răspund permanent.

