Oficialii din Bulgaria se tem că de soarta Lukoil depinde liniștea în țară

Reprezentanții Executivului din Bulgaria privesc cu teamă sancțiunile pe care Donald Trump, președintele din SUA, le-a impus grupului petrolier Lukoil. Sofia ar putea să suporte consecințe și să devină o victimă în acest război. Care i-ar putea scoate pe bulgari în stradă. Scenariul cel mai pesimist ar însemna proteste masive și prăbușirea Guvernului, conform Politico.

Oficialii din Bulgaria vor să înainteze o cerere de scutire de la aceste sancțiuni. Ei consideră că aceste măsuri ar putea provoca o penurie gravă de combustibil în țară și ar putea duce la încercări de exploatare a situației de către forțele populiste.

La Burgas, în sud-estul Bulgariei, se găsește o rafinărie mare, deținută de de rușii de la Lukoil. Conform sursei citate, rafinăria acoperă până la 80% din necesarul de combustibil al țării vecine.

Rafinăria Neftohim Burgas este cea mai mare instalație de rafinare a petrolului din Peninsula Balcanică. LUKOIL operează, de asemenea, o rețea de benzinării în această țară.

Guvernul de la Sofia a întrebat Washingtonul cum ar trebui să procedeze pentru a solicita prelungirea sancțiunilor după data de începere a acestora, 21 noiembrie, potrivit persoanelor care au fost informate cu privire la această chestiune și cărora li s-a acordat anonimatul pentru a putea vorbi liber despre chestiuni sensibile.

Executivul bulgar este îngrijorat că sancțiunile ar putea forța rafinăria să înceteze activitatea, deoarece băncile se retrag, au spus sursele respective, ceea ce ar provoca penurie generalizată de combustibil și proteste ale cetățenilor disperați.

Asta ar putea duce la căderea Guvernului și la consolidarea puterii președintelui Rumen Radev, considerat de mulți un pro-rus. Șeful statului a vorbit de mai multe ori despre necesitatea apariției unui nou partid pe scena politică.