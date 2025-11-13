RCA obligatoriu pentru trotinetele electrice. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea

O serie de modificări importante pentru utilizatorii de trotinete și biciclete electrice vor intra în vigoare după promulgarea unei noi legi de către președintele României, Nicușor Dan. Documentul, semnat joi, 13 noiembrie, schimbă regulile de asigurare pentru vehiculele ușoare cu propulsie electrică și actualizează legislația privind RCA, incluzând proceduri noi de control, limite de despăgubire și reguli privind suspendarea poliței.

Actul normativ modifică Legea 132/2017 și introduce obligativitatea asigurării RCA pentru unele trotinete și biciclete electrice care în prezent nu necesită înmatriculare sau înregistrare. Legea transpune în legislația națională Directiva (UE) 2021/2118 și a fost adoptată de Camera Deputaților pe 22 octombrie, în forma propusă de Guvern la finalul anului 2023, după ce toate amendamentele formulate în Senat sau de deputați au fost respinse în comisiile de specialitate.

Printre schimbările aduse se numără redefinirea noțiunii de „vehicul” în legislația RCA, noi limite minime de despăgubire, posibilitatea verificării automate a RCA prin sistemele CNAIR și noi reguli referitoare la suspendarea contractelor de asigurare.

Regulile nu se vor aplica tuturor trotinetelor sau bicicletelor electrice, ci doar celor care depășesc anumite criterii tehnice. Legea prevede că RCA devine obligatoriu pentru:

vehicule cu propulsie proprie care au o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h;

vehicule cu masă proprie de peste 25 kg și viteză maximă constructivă de peste 14 km/h;

remorcile tractate de vehicule din categoriile de mai sus, indiferent dacă acestea sunt cuplate sau nu;

tramvaie.

Aceste prevederi sunt incluse în noua definiție a termenului „vehicul”, aplicabilă în cadrul legislației asigurărilor obligatorii RCA.

Noile reglementări introduc și limite minime de răspundere conform standardelor europene:

6.434.740 lei pentru pagube materiale produse într-un accident, indiferent de numărul persoanelor afectate;

31.926.210 lei pentru vătămări corporale, decese și prejudicii nepatrimoniale rezultate din același eveniment.

Controlul RCA se va putea realiza fără oprirea vehiculului, prin intermediul unor dispozitive electronice de verificare care pot include și camerele CNAIR, cu condiția respectării normelor GDPR.

De asemenea, legea introduce un formular standardizat la nivel european pentru atestarea istoricului daunelor RCA ale fiecărui asigurat.

Noul cadru legislativ permite ca proprietarul vehiculului să solicite în scris suspendarea efectelor poliței RCA în perioada în care suspendă și înmatricularea vehiculului. Pe durata suspendării, vehiculul trebuie imobilizat într-un spațiu privat, în afara domeniului public.

Încălcarea acestei obligații constituie contravenție și se pedepsește cu amendă între 1.000 și 2.000 de lei și reținerea certificatului de înmatriculare/înregistrare până la prezentarea dovezii unei polițe RCA valabile.

Noua lege reprezintă una dintre cele mai ample modificări ale legislației RCA din ultimii ani, cu impact direct asupra utilizatorilor de trotinete electrice și asupra modului în care este supravegheată piața asigurărilor obligatorii auto în România.