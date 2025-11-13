Boeing, despăgubiri de peste 28 de milioane de dolari după prăbușirea unui 737 MAX

Un juriu dintr-o instanță federală din Chicago a decis miercuri ca Boeing să plătească mai mult de 28 de milioane de dolari familiei Shikha Garg, o angajată a Organizației Națiunilor Unite în domeniul mediului, care și-a pierdut viața în urma prăbușirii unui avion 737 MAX în Etiopia, în 2019.

Acesta este primul verdict obținut în cadrul sutelor de procese civile intentate după acest accident și după prăbușirea unui alt 737 MAX în Indonezia, în 2018, incidente care au provocat împreună 346 de victime.

Potrivit avocaților familiei, un acord încheiat miercuri dimineața prevede ca familia lui Garg să primească 35,85 milioane de dolari, sumă care include verdictul inițial plus dobânda de 26%. În cadrul acestui acord, Boeing a renunțat la dreptul de a face apel.

O purtătoare de cuvânt a companiei a declarat:

„Compania își exprimă profunda părere de rău pentru toți cei care și-au pierdut persoanele dragi în cele două zboruri. Deși am soluționat majoritatea cererilor prin acorduri, familiile au dreptul să își urmărească cererile în instanță, iar noi respectăm acest drept.”

Avocații Shanin Specter și Elizabeth Crawford, care au reprezentat familia, au afirmat:

„Verdictul oferă responsabilitate publică pentru conduita necorespunzătoare a Boeing.”

Shikha Garg avea 32 de ani când zborul Ethiopian Airlines 302, pe ruta Addis Ababa – Nairobi, s-a prăbușit la câteva minute după decolare.

Procesul intentat companiei Boeing susține că avionul 737 MAX era defectuos din punct de vedere al designului și că producătorul nu a avertizat pasagerii și publicul cu privire la riscurile asociate.

Accidentul din Etiopia a avut loc la cinci luni după prăbușirea zborului Lion Air 610 în Marea Java din Indonezia. În ambele cazuri, un sistem automat de control al zborului a contribuit la tragedie.

Compania americană de avioane a declarat anterior că a soluționat peste 90% din procesele civile legate de aceste două accidente, plătind miliarde de dolari în compensații, inclusiv printr-un acord de amânare a urmăririi penale și alte plăți.

Pe 5 noiembrie, Boeing a soluționat trei procese intentate de alte familii ale victimelor accidentului Ethiopian Airlines, termenii acestor acorduri nefiind făcuți publici.

Decizia instanței din Chicago reprezintă un precedent în numeroasele procese civile aflate în desfășurare și evidențiază modul în care victimele și familiile acestora pot obține despăgubiri prin sistemul judiciar american.

Compania Boeing va continua să gestioneze litigiile rămase prin acorduri amiabile, conform declarațiilor anterioare.