Asigurarea ar putea deveni obligatorie pentru trotinetele electrice. Ce prevede un nou proiect de lege

Comisia pentru Transporturi și Infrastructură a adoptat marți un raport cu amendamente asupra proiectului care modifică regulamentul rutier pentru trotinetele electrice. Documentul stabilește limite clare pentru viteza și puterea dispozitivelor, impune vârsta minimă pentru utilizatori și introduce obligativitatea purtării căștii și a unei asigurări de răspundere civilă. Deputații au decis ca trotinetele electrice admise pe drumurile publice să respecte criterii tehnice stricte și ca utilizatorii să respecte reguli suplimentare pentru siguranță.

Conform amendamentelor adoptate, circulația trotinetelor electrice pe drumurile publice va fi permisă doar dacă acestea au viteză maximă prin construcție de cel mult 25 km/h și sunt echipate cu un motor electric a cărui putere nominală continuă nu depășește 2 kW. Deputații au stabilit diferențiat și vârsta minimă pentru utilizatori: cel puțin 16 ani pentru trotinete electrice și 14 ani pentru biciclete.

Lucian Bode, deputat PNL și coinițiator al proiectului, a explicat că obiectivul principal al acestor modificări este sporirea siguranței rutiere: „prin amendamentele pe care le-au dezbătut în Comisia pentru Transporturi, au urmărit o mai mare siguranţă în trafic, atât a utilizatorilor de trotinete electrice, cât şi a celorlalţi participanţi la trafic”.

El a subliniat și clarificarea definiției tehnice: „Faţă de raportul preliminar al Comisiei Juridice au intervenit câteva modificări, printre cele mai importante fiind: definirea clară şi cuprinzătoare a trotinetei electrice cu referire expresă la viteza de circulaţie admisă şi puterea electrică, pentru că cele două elemente sunt în strânsă legătură”.

Potrivit parlamentarului, trotinetele care depășesc aceste specificații „sunt în afara legii”.

Proiectul introduce o regulă importantă: utilizarea căștii de protecție devine obligatorie pentru toți utilizatorii, indiferent de vârstă, atunci când circulă pe partea carosabilă. Excepție fac trotinetele în regim self-service, pentru care a fost stabilită o altă procedură.

„Pentru aceştia din urmă, introducem obligativitatea de a-şi exprima consimţământul prin intermediul aplicaţiei de închiriere, privind asumarea responsabilităţii pentru utilizarea trotinetei în lipsa căştii de protecţie”, a precizat Bode.

Textul aprobat mai prevede interdicția utilizării telefonului mobil sau a altor dispozitive care pot distrage atenția în timpul deplasării. Încălcarea acestei norme atrage sancțiuni contravenționale.

O altă modificare esențială privește obligativitatea asigurării de răspundere civilă pentru trotinetele electrice care circulă pe drumurile publice. Asigurareareste necesară „indiferent de tipul lor”, fără excepții. ASF urmează să emită normele în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

De asemenea, proiectul aduce sancțiuni noi pentru cazurile de conducere sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive. Refuzul utilizatorilor de a se supune testării este și el prevăzut ca abatere, sancționată cu amenda din clasa a III-a.

Lucian Bode a mai adăugat: „Prioritatea noastră este protejarea vieţii tuturor participanţilor la trafic. Ne confruntăm cu un fenomen care ia amploare în mediul urban şi pe care îl luăm foarte în serios în calitate de for legislativ”.

Proiectul urmează să fie analizat și în celelalte comisii co-raportoare înainte de a ajunge la votul final.