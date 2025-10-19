Proiect de lege: Tinerii care au permis de mai puțin de doi ani nu vor mai putea conduce mașini puternice

După tragedia de la 2 Mai și alte accidente grave provocate de tinerii aflați la volanul unor mașini puternice, un grup de parlamentari a înaintat o propunere legislativă care limitează accesul șoferilor începători la astfel de vehicule. Potrivit proiectului, aceștia nu vor mai putea conduce autoturisme mici echipate cu motoare de mare putere.

Proiectul, ieșit vineri din consultarea publică, prevede ca persoanele care dețin permis de conducere categoria B de mai puțin de doi ani să nu mai aibă voie să conducă autoturisme cu un raport putere/masă mai mare de 0,075 kW/kg. În practică, un șofer debutant nu va avea voie să conducă o mașină de aproximativ 1.200 de kilograme care depășește 120 de cai putere.

Pragul a fost stabilit astfel încât să limiteze accesul șoferilor începători la mașini care accelerează rapid și pot fi greu de controlat fără suficientă experiență la volan.

În 2023, din peste 4.500 de accidente grave, aproape 17% au fost provocate de șoferi cu vârsta sub 22 de ani. În 2024, procentul s-a menținut la un nivel similar, potrivit datelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne. „România are nevoie de reguli clare pentru șoferii începători, similare celor existente în Italia sau Franța, unde astfel de restricții au dus la scăderea numărului de accidente fatale”, au mai spus inițiatorii.

Potrivit noilor reguli, tinerii ar putea conduce doar mașini mici sau compacte, precum Dacia Logan, Toyota Yaris, VW Polo, Hyundai i20 sau Skoda Fabia, modele cu o putere de până la 100–120 CP.

În schimb, le-ar fi interzise autoturismele mai puternice, chiar și cele de serie, cum sunt VW Golf 1.5 TSI (150 CP), BMW Seria 3, Audi A3 TDI (150 CP), Mazda 3 sau SUV-uri precum Tiguan, RAV4 și CX-5.

Proiectul prevede două excepții. Tinerii pot conduce mașini mai puternice dacă sunt însoțiți de un șofer cu experiență de cel puțin zece ani sau dacă autoturismul este folosit în scop profesional, iar angajatorul confirmă printr-un document că este necesar pentru activitatea desfășurată.

Deși Consiliul Economic și Social a dat un aviz negativ proiectului, acesta este doar consultativ și nu oprește procesul legislativ. Urmează analiza Consiliului Legislativ și formularea punctului de vedere al Guvernului, după care inițiativa va fi dezbătută în comisiile de specialitate ale Senatului.

Dacă legea va fi adoptată, aceasta va intra în vigoare la șase luni după publicarea în Monitorul Oficial. În acest interval, Guvernul va trebui să modifice și Regulamentul de aplicare al Codului Rutier.