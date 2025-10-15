Accident mortal în Germania. Un tânăr a fost lovit de un șofer român

Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața într-un accident rutier produs marți, pe o șosea din Germania. Tragedia a fost provocată de un șofer român de 78 de ani, aflat la volanul unui camion, care a schimbat banda fără să observe autoturismul din spate. „În momentul în care a tras camionul pe banda stângă, nu a observat mașina tânărului de 22 de ani, care venea din spate”, au transmis reprezentanții poliției.

Impactul a fost devastator, iar tânărul nu a mai putut fi salvat, deși medicii au încercat să-l resusciteze la spital.

Un grav accident rutier s-a produs marți, 14 octombrie, în jurul orei 11:30, pe drumul federal B15n, în apropierea localității Schierling, din districtul Regensburg. Conform raportului poliției germane, un tânăr de 22 de ani și-a pierdut viața după ce autoturismul pe care îl conducea a fost implicat într-o coliziune cu un camion condus de un șofer român în vârstă de 78 de ani.

Autoritățile au precizat că bărbatul aflat la volanul TIR-ului se deplasa pe banda din dreapta spre Landshut și a schimbat brusc direcția de mers pentru a permite accesul unui alt camion.

Tânărul, originar din zona Schwandorf, a încercat să evite impactul și a frânat puternic, însă nu a mai reușit să oprească la timp. Autoturismul a fost lovit violent și a suferit avarii majore. Echipajele medicale sosite la fața locului au transportat victima la spital, însă, potrivit datelor comunicate de autorități, „tânărul de 22 de ani a murit la spital din cauza rănilor suferite”, potrivit ziarulromanesc.de.

Coliziunea a dus la blocarea completă a traficului între nodurile Schierling-Nord și Schierling-Süd. Echipajele de pompieri din zonă au intervenit pentru degajarea drumului și pentru curățarea resturilor rezultate în urma accidentului. Șoferii au fost deviați pe rute ocolitoare, iar circulația în direcția Landshut a fost reluată abia spre seară, în jurul orei 19:00.

Poliția germană a deschis o anchetă pentru a stabili modul în care s-a produs accidentul și cauzele care au dus la tragedie. Autoritățile îi roagă pe cei care au asistat la momentul impactului să ofere informații utile anchetei și să contacteze Poliția Autostrăzii din Wörth/Isar la numărul 08702/9482990.