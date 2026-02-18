Un român din trei nu reușește să promoveze testul pentru reducerea suspendării permisului. Legislația rutieră, marea provocare

Haosul din trafic nu este cauzat doar de starea drumurilor sau de aglomerație, ci reflectă și o problemă serioasă de cunoaștere și respectare a regulilor de circulației. Situația devine vizibilă mai ales în cazul celor care își pierd temporar dreptul de a conduce și trebuie să susțină din nou un test pentru a obține reducerea perioadei de suspendare. Conform datelor făcute publice de Brigada Rutieră, un român din trei nu reușește să promoveze examenul din prima încercare, arată Știrileprotv.

Zilnic, la Brigada Rutieră București, zeci de șoferi care și-au pierdut permisul din cauza diferitelor abateri se prezintă pentru a încerca reducerea duratei suspendării, iar pentru a fi eligibili trebuie să îndeplinească mai multe condiții.

Conform legii, aceștia trebuie să dețină permisul de conducere de cel puțin un an, să achite amenda care a dus la suspendare și să răspundă corect la cel puțin 13 întrebări din testul de verificare a legislației rutiere, însă datele oficiale arată că mulți nu stăpânesc regulile de circulație, astfel că, anul trecut, din aproape 13.000 de șoferi înscriși la test în București, peste 4.000 nu au reușit să îl promoveze.

„Titularul permisului de conducere o poate face în primele 2/3 din perioada de suspendare, adică în primele 20 de zile, 40 sau 60 de zile. Testul se poate susține la orice serviciu rutier din țară”, a explicat Claudiu Costea, purtător de cuvânt Brigada Rutieră.

Există însă șoferi care nu pot beneficia de reducerea suspendării permisului, indiferent de test.

Aceasta se întâmplă în două situații: dacă au acumulat pentru a doua oară cel puțin 15 puncte de penalizare în decurs de 12 luni sau dacă au comis abateri grave, precum conducerea sub influența alcoolului, depășirea vitezei legale cu peste 70 km/h sau întoarcerea pe autostradă. În aceste cazuri, legea nu le permite să reducă perioada de suspendare, care rămâne valabilă integral.

Cât costă și ce acte sunt necesare pentru eliberarea sau schimbarea permisului auto în 2026

Schimbarea sau eliberarea permisului de conducere în 2026 implică anumite costuri, stabilite prin legislația în vigoare.

Indiferent dacă motivele sunt expirarea documentului, pierderea acestuia, deteriorarea sau modificarea datelor personale, există o taxă fixă care trebuie achitată, la care se pot adăuga și alte cheltuieli, în funcție de situație.

Pentru emiterea sau reînnoirea permisului de conducere se percepe o taxă obligatorie de 89 de lei, care se aplică indiferent dacă este vorba de duplicat, schimbarea numelui sau deteriorarea documentului. Valoarea a fost stabilită de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor încă din 2020 și rămâne valabilă.

În cazul reînnoirii unui permis expirat sau care urmează să expire, pe lângă taxa de 89 de lei, este necesară și fișa medicală, care atestă că persoana este aptă să conducă autovehicule din categoria solicitată.

Fișa medicală nu are un preț fix și variază în funcție de clinică. Aceasta include consultații obligatorii la specialități precum medicină internă, ORL, oftalmologie, ortopedie, neurologie și psihiatrie. În general, pachetele pentru șoferi pornesc de la aproximativ 150 de lei și pot ajunge până la 250–300 de lei, în funcție de unitatea medicală aleasă.

Un permis de conducere are, de regulă, o valabilitate de 10 ani, calculată de la data emiterii. În situații speciale, perioada poate fi diferită. Reînnoirea permisului înainte de expirare presupune plata aceleiași taxe, iar noua valabilitate se calculează de la data reînnoirii. De asemenea, pentru obținerea unui permis pentru o categorie diferită, cum ar fi trecerea de la permis auto la permis pentru camion, taxa se recalculează și perioada de valabilitate începe din nou odată cu emiterea documentului.

Redobândirea permisului, după pierdere sau suspendare, presupune parcurgerea procedurii inițiale: prezentarea fișei medicale, a cazierului, plata taxei, aviz psihologic și adeverință de la medicul de familie.

Taxa de 89 de lei pentru permis se poate achita în contul BCR: RO94RNCB0082000367331018, cu beneficiarul Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului de Stat. Plata poate fi realizată prin virament bancar, prin mijloace online sau prin sistemul național de plată electronică, ghiseul.ro.

Contravaloarea permisului, a certificatului de înmatriculare (49 de lei) și a autorizației de circulație provizorie (13 lei) se poate plăti și în conturile BCR, CEC Bank sau în rețeaua de Stații SelfPay, disponibile în unități bancare, supermarketuri, mall-uri, magazine de proximitate sau universități.

Pentru eliberarea unui permis expirat, sunt necesare: cererea completată și semnată la ghișeu, actul de identitate în original, dovada plății taxei de 89 de lei, permisul expirat și fișa medicală care atestă aptitudinea de conducere.

În caz de pierdere sau furt, este necesară cererea completată la ghișeu, declarația de pierdere sau furt, actul de identitate și dovada plății.

Pentru schimbarea numelui, trebuie depuse cererea electronică, actul de identitate, dovada plății și permisul de conducere.

La preschimbarea unui permis străin cu unul românesc, se solicită cererea de preschimbare, permisul străin, traducerea legalizată, actul de identitate, dovada plății taxei și fișa medicală. Ridicarea noului permis se face la sediul serviciului public comunitar.