Taxă permis auto 2026. Cât costă eliberarea sau schimbarea permisului de conducere

Schimbarea sau eliberarea permisului de conducere presupune, și în 2026, costuri clare, stabilite prin reglementările în vigoare. Indiferent de motivul pentru care soliciți un nou permis – expirare, pierdere, deteriorare sau schimbarea numelui – există o taxă fixă care trebuie achitată, la care se pot adăuga alte cheltuieli, în funcție de situație.

Pentru emiterea sau reînnoirea permisului de conducere se percepe o taxă obligatorie de 89 de lei. Această sumă se achită indiferent dacă soliciți un duplicat, îți schimbi numele, ți-ai pierdut permisul sau documentul s-a deteriorat. Valoarea taxei a fost stabilită de Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor încă din anul 2020 și se aplică în continuare.

În situația în care permisul a expirat sau urmează să expire, pe lângă taxa de 89 de lei este necesară și fișa medicală. Aceasta certifică faptul că ești apt, din punct de vedere medical, să conduci autovehicule din categoria solicitată.

Prețul fișei medicale nu este fix și diferă de la o clinică la alta. Consultațiile necesare – medicină internă, ORL, oftalmologie, ortopedie, neurologie și psihiatrie – sunt incluse, de regulă, în pachete dedicate șoferilor. În funcție de unitatea medicală aleasă, costurile pot porni de la aproximativ 150 de lei și pot ajunge la 250–300 de lei.

Fișa medicală este obligatorie atât la expirarea permisului, cât și în anumite situații de redobândire a acestuia, atunci când legislația o impune.

Permisul de conducere are, în mod obișnuit, o valabilitate de 10 ani, calculată de la data emiterii. Există însă și cazuri în care această perioadă poate fi diferită. Dacă soliciți reînnoirea permisului înainte de expirare, taxa de 89 de lei trebuie achitată din nou, iar noua valabilitate se calculează în funcție de permisul reînnoit.

De asemenea, atunci când obții permis pentru o categorie diferită – de exemplu, dacă ai deja permis auto și vrei să obții permis pentru camion – taxa se recalculează, iar perioada de valabilitate începe din nou, odată cu emiterea noului document.

În cazul redobândirii permisului, procedura este similară cu cea de la obținerea inițială: fișă medicală, cazier, taxa pentru permis, aviz psihologic și adeverință de la medicul de familie.

Taxa de 89 de lei se achită exclusiv în contul BCR: RO94RNCB0082000367331018, beneficiar Regia Autonomă – Administrația Patrimoniului de Stat. Plata se poate face prin virament bancar, mijloace de plată online sau prin sistemul național electronic de plată online – ghiseul.ro.

Conform informațiilor oficiale, contravaloarea permisului de conducere (89 lei), a certificatului de înmatriculare (49 lei) și a autorizației de circulație provizorie (13 lei) se poate achita în conturile BCR, CEC Bank și în rețeaua de Stații de Plată SelfPay. Terminalele sunt disponibile în unități bancare, supermarketuri, mall-uri, magazine de proximitate sau universități.

Dacă permisul a expirat, sunt necesare următoarele documente: cererea completată și semnată electronic la ghișeu, actul de identitate în original, dovada plății taxei de 89 de lei, permisul expirat sau care urmează să expire și fișa medicală din care rezultă că ești apt să conduci.

În cazul pierderii sau furtului permisului, trebuie depuse cererea completată la ghișeu, împreună cu declarația de pierdere sau furt, actul de identitate în original și dovada achitării taxei de 89 de lei.

Pentru schimbarea numelui, documentele necesare sunt cererea completată electronic, actul de identitate în original, dovada plății taxei și permisul de conducere.

La preschimbarea unui permis străin cu unul românesc, se solicită cererea de preschimbare, permisul emis de autoritățile străine și traducerea legalizată, documentul de identitate, dovada plății taxei de 89 de lei și fișa medicală. Ridicarea noului permis se face de la sediul serviciului public comunitar. În situația schimbării adresei din buletin, preschimbarea permisului nu este obligatorie.