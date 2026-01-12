Consilier BNR: Pensiile magistraților sunt cele mai mari din lume, iar reorganizarea administrativă e înmormântată

Eugen Rădulescu, consilier în cadrul Băncii Naționale a României, a declarat că reducerea cheltuielilor din administrație cu 10% nu este suficientă. Oficialul a mai spus că „subiectul reorganizării administrativ-teritoriale pare să fie înmormântat”.

„Nu. Și nu numai că nu este suficientă. Am sentimentul mai degrabă că vom avea măsuri pompieristice, vom tăia niște cote de benzină, nu o să mai cumpărăm a doua mașină a primăriei și așa mai departe”, a declarat Rădulescu la Digi 24.

Oficialul BNR a adăugat că problema esențială este că România rămâne „în continuare în România anilor '60 a lui Ceaușescu și nu vrem să ne modernizăm”. România are în prezent 41 de județe și aproximativ 3.200 de localități, ceea ce, în opinia sa, reprezintă o risipă colosală: „Acest lucru, dacă nu se mișcă, și nu pare să se miște, cele 10 procente vor fi anul acesta și anul viitor, probabil că o să spună gata, am terminat, nu mai facem asta”.

El a precizat că nu este sigur dacă o reorganizare administrativă necesită modificarea Constituției: „Poți să nu numești 41, nu trebuie să le numești regiuni, poți să le numești județe. Nu trebuie să fie 41. Nu scrie în Constituție că sunt 41 de județe”.

Rădulescu a explicat că, după ce guvernul a încheiat 2024 cu un deficit bugetar extraordinar de 9,3%, românii trebuie să facă în continuare sacrificii, iar cei mai afectați vor fi cei cu venituri mici: „Practic, trăiești pe datorie, iar 9% este un deficit absolut uluitor de mare. Înseamnă că o lună din tot anul am trăit pe bani împrumutați. Nu se poate să trăim la nesfârșit în felul acesta”.

Oficialul a mai spus că reducerea cheltuielilor administrației cu 10% promisă de Guvern „va fi probabil prinsă în bugetul pe acest an, dar nu înseamnă foarte mult”.

Eugen Rădulescu a atras atenția asupra pensiilor magistraților, declarând că acestea sunt „cele mai mari din lume” și că vârsta de pensionare este extrem de redusă, în jur de 48 de ani.

„Vorbim despre numai vreo 10.000 de oameni care au această pensie. Dar chiar așa? Adică ieșim la pensie la 48 de ani, ca pe ce lume trăim? Judecătorul care îl va judeca pe Maduro are 92 de ani”, a afirmat Rădulescu.

El a explicat că, în contextul în care România trăiește parțial pe datorie, acest sistem nu poate continua: „În momentul în care trăiești o lună din 12 pe datorie, vine un moment în care trebuie să plătești datoria, nu să continui să te împrumuți încă o lună din 12, pentru că vine momentul în care nu mai primești bani”.