Cum a arătat parada de Ziua Națională. România marchează 107 ani de la Marea Unire

Bucureștiul celebrează astăzi, 1 Decembrie, Ziua Națională a României printr-o impresionantă paradă militară. Evenimentul a început la ora 11:00, în Piața Arcului de Triumf, și aduce în prim-plan peste 2.900 de militari și specialiști din structurile Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Telecomunicații Speciale și Administrației Naționale a Penitenciarelor.

Parada include 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 în expoziție statică, și 45 de aeronave. În premieră, la eveniment participă și 240 de militari străini din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și reprezentanți ai țărilor aliate din structurile NATO dislocate în România.

În semn de respect pentru simbolurile naționale, vor fi trase 21 de salve de tun în timpul intonării Imnului Național, în zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I.

După încheierea ceremoniei, publicul va putea vizita expoziția de tehnică militară amplasată în zona Arcului de Triumf, până la ora 14:30.

Drapelul României va fi arborat în toate instituțiile militare, iar pe navele maritime și fluviale va fi ridicat Marele Pavoaz. În întreaga țară, armata va participa, împreună cu autoritățile locale, la organizarea de ceremonii militare și religioase, iar militarii aflați în teatrele de operații sau în misiuni externe vor marca această zi prin activități dedicate.

Anul acesta se împlinesc 107 ani de la Marea Unire, când Transilvania, Banatul, Crișana și Maramureșul s-au unit cu România. Ziua de 1 Decembrie a fost declarată oficial Ziua Națională în 1990, prin decizia Parlamentului.

La Alba Iulia, oraș simbol al Marii Uniri, Ziua Națională va fi marcată printr-un program oficial ce începe la ora 13:15 cu depunerea de coroane la Monumentul „Marii Uniri”. Ulterior, de la ora 14:00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, va avea loc o amplă paradă militară.

La eveniment vor participa peste 1.000 de militari și specialiști din structurile Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, alături de reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii, Crucii Roșii, asociațiilor de veterani și grupurilor de reconstituire istorică. Vor fi prezenți și militari polonezi, din cadrul Brigăzii Multinaționale Sud-Est, integrați în dispozitivul paradei.