Bulgaria iese în stradă. Afișe, scandări și drapele în toate orașele

Cetățeni din mai multe orașe din Bulgaria s-au adunat joi seara în fața clădirilor administrative și a primăriilor locale pentru a protesta împotriva modelului de guvernare.

Evenimentele fac parte dintr-o serie de acțiuni naționale care au început inițial ca reacție la proiectul de buget pentru 2026 propus de guvernul format din partidele GERB, BSP și „Există un astfel de popor” (ITN), susținut de „DPS–Nou început”, potrivit comunicatului transmis de biroul de presă al coaliției „Continuăm schimbarea – Bulgaria Democrată” (PPC–BD) din Razgrad.

Protestele au fost marcate de afișarea drapelelor naționale, scandări și panouri cu mesaje precum „Nimeni nu câștigă dacă nu votează”, iar printre participanți s-au aflat și consilieri locali ai PPC–BD.

În Razgrad, acțiunea a fost organizată de structura locală a PPC–BD. Biroul de presă al Primăriei a confirmat că evenimentul a fost notificat în prealabil și că a fost emisă o dispoziție pentru organizarea temporară a traficului în centrul orașului.

„Cu scopul de a menține ordinea și siguranța, protestul este supravegheat de ofițeri de poliție”, au precizat autoritățile.

La Veliko Târnovo, protestul s-a desfășurat tot în fața primăriei și a inclus scandări precum „Demisia” și „Jos Peevski și Borisov de la putere”.

Autoritățile locale au confirmat că acțiunea a fost notificată oficial la Primărie și la Direcția Județeană de Poliție.

Pentru scurt timp, traficul pe bulevardul „Țar Osuoboditel” și pe porțiuni din „Țar Boris I” a fost blocat de participanți.

La Varna, protestatarii s-au adunat în centrul orașului și au pornit într-un marș, fiind alături și de membrii structurilor locale ale partidului „Renașterea”. Ploaie de afișe și scandări acompaniau evenimentul, printre mesajele afișate numărându-se: „Nu la hoții din stat!”, „Vrem să trăim într-o Bulgarie liberă, justă și prosperă!”.

Proteste similare au fost organizate în Stara Zagora, Yambol, Vratsa, Haskovo, Blagoevgrad, Pazardzhik și Lovech, fiecare manifestare fiind notificată autorităților locale sau desfășurată ca acțiune civică în rețelele sociale.

În Loveci, protestul a fost organizat de coordonatorul local al PPC, Iskren Arabadzhiev, iar participanții purtau afișe cu mesaje precum „Demisia guvernului”, „Nu mai pedepsiți oamenii muncitori” sau „Nu hrăniți porcul cu banii voștri”.

Printre participanți s-au numărat și studenți de la Universitatea Națională de Teatru și Film (NATFIZ) și Universitatea din Sofia, precum și profesioniști din domeniul sănătății, nemulțumiți de proiectele de buget ale statului și ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate pentru 2026.

Petya Velchevska, unul dintre organizatorii protestului din orașul Troyan, a declarat pentru presă: „Vrem condiții decente de trai în țara noastră.

Avem nevoie de oameni inteligenți în conducere, care să fie motivați să creeze un viitor bun, o guvernare eficientă în prezent pentru oameni, cineva care să îi pese”.

Браво!Толкова много хора, че засега успяваме да стигнем само до периферията на протеста! Свинята - ДОЛУ! ОСТАВКА! pic.twitter.com/MiX7NAdxVg — vasko genev (@vaskogenev) December 10, 2025

Velchevska a subliniat că organizatorii nu fac parte din niciun partid politic și că oricine poate să se alăture protestului pentru a-și exprima poziția civică.

„Bulgaria a fost la trei mări, nu o vom da la două porci”, a adăugat ea, referindu-se la liderii politici vizați.

În aproape toate orașele, participanții au purtat pancarte și au scandat mesaje precum „Demisia!”, „Jos mafia!”, „Nu suntem o mizerie! Vrem statul nostru!”, „Gen Z nu stau deoparte” și „Statul nu este proprietate privată”. În Svilengrad, protestatarii au afișat bannere cu mesaje precum „Nu la corupție!” și „Eliberarea de mafia GERB–DPS în Rodopi”.

La Kazanlâk, protestul de pe piața centrală „Sevtopolis” a fost organizat de cetățeni prin rețele sociale, cu notificare oficială la Primărie, și s-a desfășurat ca acțiune apolitică. Scandările vizau demisia cabinetului „Zhelyazkov” și a liderilor politici Boyko Borisov și Delyan Peevski.

La Burgas, protestul a fost organizat de structurile locale ale partidelor „Continuăm schimbarea”, „Da, Bulgaria”, „Democrați pentru o Bulgarie puternică” și mișcarea civică „Burgaslii”. Participanții purtau afișe cu mesajele „Demisia!”, „Jos mafia!” și au urmărit pe un ecran mari clipuri din rețele sociale și televiziune cu privire la evenimentele anterioare din Sofia.

În Pleven, mii de oameni s-au adunat în centrul orașului în sprijinul protestelor naționale. Ralitsa Taslakova, președintele filialei locale DSB, a declarat pentru BTA:

„Protestul de astăzi în Pleven, la fel ca în întreaga țară, solicită demisia acestui guvern corupt. Există deja rezultate: săptămâna trecută, după protestele naționale, guvernanții au retras bugetul și au început modificări cosmetice, amânând cheltuielile pentru afaceri pentru anul următor. În esență, bugetul nu a fost schimbat, doar amânat ca urmare a protestelor.”

La Șumen, cetățenii s-au adunat la ora 18:00, scandând „Mafia!”, „Demisia!”, „Demisia și închisoarea!”, „Cine nu sare este gras!”. Participanții purtau drapele naționale și afișe cu mesaje precum „Corupție”, „Demisia hoților” și „Mafie afară!”.

În Montana, protestatarii au cerut demisia guvernului și organizarea de noi alegeri parlamentare. Sloganurile incluzau „Suntem aici pentru justiție, nu pentru politică”, „Demisia, demisia, justiție, închisoare”, „Montana vrea demisia, Europa până când va tăcea?” și „Vrem viitor în Bulgaria”.

În Gabrovo, manifestația s-a desfășurat pe piața „Văzrajdane”, în centrul orașului, lângă clădirile administrației locale, a palatului de justiție și a primăriei. Liderii locali au făcut apeluri pentru demisia guvernului și împotriva corupției, scandând „Cine nu sare este porc” și „Demisia!”.

La Ruse, participanții au purtat afișe cu mesaje precum „Să oprim jefuirea statului nostru”, „Jos Peevski!”, „Rezistență împotriva dictaturii”, „Statul este al nostru, nu al lor”, „Justiția este în comă”, și au eliberat baloane roz în timpul scandărilor.

Proteste au avut loc și în Silistra, Kyustendil, Dobrici și Kardzhali, marcând o mobilizare națională fără precedent.

Acțiunile au fost organizate fie de structuri politice locale, fie direct de cetățeni prin rețele sociale, și toate au fost declarate pașnice și civice.

Scopul declarat al protestelor este exprimarea nemulțumirii față de guvern și cererea de transparență, justiție și guvernare responsabilă.

Organizatorii subliniază că protestele nu sunt partizane și că participarea este deschisă tuturor cetățenilor. Prin intermediul mesajelor, pancartelor și scandărilor, protestatarii au transmis apeluri pentru reformarea statului și responsabilizarea guvernului.