Criza politică din Bulgaria se prelungește. Protestele continuă și după retragerea bugetului

Mii de bulgari au ieșit în stradă în primele zile ale lunii decembrie pentru a protesta împotriva bugetului pentru anul 2026, manifestațiile atrăgând atenția asupra unei derivații democratice ce amintește de situația din Ungaria condusă de Viktor Orban.

Protestele, care au avut loc în Sofia și în alte orașe mari, au fost cele mai ample mobilizări publice din ultimele decenii, reunind peste 110.000 de participanți.

La 1 decembrie 2025, mii de cetăţeni au ieşit pe străzile capitalei Bulgariei, Sofia — dar şi în alte oraşe importante — pentru a protesta faţă de proiectul de buget de stat pentru 2026.

Mobilizarea a continuat și s-a extins rapid, transformându‑se dintr‑o reacţie la decizii fiscale într-o manifestare largă de nemulțumire faţă de actuala coaliţie de guvernare și faţă de ceea ce manifestanţii percep ca fiind un sistem politic dominat de interese obscure.

Proiectul de buget pentru 2026 — primul redactat după adoptarea oficială a monedei euro de către Bulgaria — a fost iniţial aprobat în primă lectură în parlament pe 18 noiembrie.

Printre măsurile prevăzute: creşterea contribuţiilor la asigurările sociale, majorarea taxelor pe dividende și sporirea cheltuielilor publice, în special pentru sectorul de stat, inclusiv creşteri salariale.

Criticii avertizau că măsurile ar putea afecta mediul privat, investiţiile, iar redistribuirea masivă de resurse către sectorul public ar putea întări structuri considerate ineficiente sau politicizate.

Aşa a început tensiunea socială — mai mulţi bulgari au exprimat dezacord profund faţă de direcţia fiscală şi, implicit, faţă de modul de gestionare a statului.

Pe 26 noiembrie, la chemarea coaliţiei de opoziţie We Continue the Change – Democratic Bulgaria (CC‑DB), câteva mii de oameni s-au adunat în faţa parlamentului de la Sofia pentru a protesta împotriva proiectului de buget.

Manifestanţii au înconjurat clădirea Parlamentului, încercând să blocheze ieşirea deputaţilor, scandând lozinci precum „Demisia” şi „Mafia”.

I like to move it, move it. 🎶 Sofia protest the budget for 2026@EU_Commission @Europarl_EN pic.twitter.com/H7RqoMB3ee — Будната съвест 🇧🇬🇺🇦🇪🇺 (@mmateva) November 26, 2025

Printre cei prezenţi s-au numărat oameni care au criticat ceea ce au numit „afaceri dubioase”, considerând că bugetul ascunde interese de partid și privilegii pentru structurile de stat.

Această primă reacţie a pus bazele pentru o mobilizare mai amplă.

Pe 1 decembrie, nemulţumirea populară a atins un punct de cotitură. Potrivit celor mai recente relatări, zeci de mii de oameni — unele estimări mergând până la 100.000 — au ieșit pe străzile Sofiei.

Manifestaţii au avut loc nu doar în capitală, ci şi în mai multe oraşe mari — printre care Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Pleven, Stara Zagora, Lovech, Veliko Tarnovo, Dobrich, Blagoevgrad, Shumen şi Yambol.

În Sofia, centrul manifestărilor a fost zona „Triunghiul Puterii” — adică spațiul ocupat de Parlament, Președinție și Consiliul de Miniștri, care s‑a transformat într‑un imens spaţiu de protest.

La protest au fost arborate steaguri bulgăreşti şi ale Uniunii Europene, iar mulţimile au scandat „Demisia!”, „Mafia!”, proiectând pe faţadele clădirilor avertismente şi simboluri de obrăznicie şi reproș social — mesaje directe la adresa liderilor politici.

Tema protestului — iniţial bugetul — a devenit repede un manifest de respingere a ceea ce manifestanţii percep drept corupţie, lipsă de transparenţă și dominaţie a unei elite politice detestate.

În faţa presiunii publice și a protestelor masive, guvernul de la Sofia a anunţat, marți 2 decembrie, retragerea oficială a proiectului de buget pentru 2026.

Potrivit declaraţiei oficiale, se va demara o procedură bugetară nouă.

Această decizie survine la doar câteva zile după ce același guvern se angajase să reexamineze bugetul, invocând consultări cu sindicate, angajatori și partide — dar revocarea a venit abia după mobilizarea populară semnificativă.

Huge riots in Sofia tonight, as supporters of various football clubs demonstrate together against the Bulgarian Football Association and chairman Borislav Mihaylov 🇧🇬💥 pic.twitter.com/sp8rd4wgre — 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 16, 2023

Retragerea proiectului este considerată o victorie a protestelor, dar nu pune capăt nemulţumirilor: pentru mulţi bulgari, lipsa de încredere în clasa politică rămâne gravă.

Influenţa politică şi financiară a unor figuri controversate

Un element intens criticat de protestatari este influenţa asumată de Delyan Peevski, lider al formaţiunii DPS‑New Beginning (DPS‑NN), considerat de mulţi drept un „om de afaceri‑politician” cu putere disproporţionată.

Conform relatărilor recente, Peevski este văzut de protestatari ca o figură centrală a unei puteri oculte: un „kingmaker” care, deşi nu face parte formal din guvern, influenţează major deciziile politice, economice şi mediatico‑administrative.

Criticii denunță ceea ce percep drept „capturarea statului”: alocări netransparente, privilegierea intereselor de clan, politizarea instituţiilor publice. Институт Отворено общество - София+2BTA+2

Această percepţie exacerbează neîncrederea populaţiei faţă de guvern, transformând nemulţumirea faţă de politica economică într-o critică largă la adresa clasei politice.

Actuala coaliţie de guvernare a fost formată după șapte alegeri anticipate, ceea ce reflectă ani de instabilitate politică și impas instituțional.

Mediul politic fracturat, schimbările frecvente de guverne și lipsa de majoritate clară contribuie la tensiune și la percepţia că deciziile importante — inclusiv cele economice — sunt negociate în spatele uşilor închise.

🇧🇬 Protest against Bulgaria 2026 budget Sofia, Bulgaria 01/12/2025 Photo: Sketches of Sofiahttps://t.co/cVOFL1aagY pic.twitter.com/e0DXkByI9a — Danubian Vlad (@VDanubius) December 1, 2025

Astfel, protestele sunt privite nu doar ca reacţii faţă de o situaţie punctuală (bugetul), ci și ca un strigăt de alarmă împotriva modului general de funcţionare a guvernării.

O trăsătură remarcabilă a acestei mişcări de protest este implicarea intensă a tinerilor — mulţi dintre ei tineri din generaţiile recent adulte, cunoscuţi sub eticheta de „Gen Z”.

Acești tineri aduc o energie nouă în proteste, folosind social media pentru organizare, răspândind mesaje şi apeluri la mobilizare, și reuşind să atragă atenţia publică asupra problemelor de transparenţă, echitate socială și justiţie.

Pentru mulţi dintre ei, protestele nu sunt doar împotriva bugetului, ci împotriva unei societăţi în care inegalitatea, corupţia și clientelismul par să fie normalitate.

Guvernul retrage proiectul de buget — dar tensiunile rămân

După protestele masive, guvernul condus de Rosen Zhelyazkov a decis să retragă proiectul de buget 2026 și să lanseze o nouă procedură bugetară.

Anunţul oficial vorbește despre nevoia de „re‑dialog cu sindicate, angajatori și partide” și de reluare a elaborării bugetului într‑o manieră acceptabilă social.

Cu toate acestea, mulţi protestatari consideră că retragerea nu este suficientă — nemulţumirea faţă de persoanele implicate, faţă de modul de guvernare și faţă de lipsa de responsabilitate persistă.

Apel la demisie: vocea președintelui şi a opoziţiei

După proteste, Rumen Radev, preşedintele Bulgariei, a cerut demisia guvernului minoritar și organizarea de alegeri anticipate, calificând guvernarea ca fiind incapabilă să răspundă exigenţelor cetăţenilor.

În același timp, coaliţia de opoziţie CC‑DB pregătește o moţiune de cenzură și invită publicul la noi proteste — sugestie că tensiunile politice vor continua în perioada imediat următoare.

Astfel, ceea ce a început ca o revoltă contra bugetului s‑a transformat într‑o criză politică cu potenţial de a schimba configuraţia guvernamentală.

Fricţiuni economice în pragul aderării la zona euro

Bulgariei i se pregăteşte adoptarea monedei euro la 1 ianuarie 2026. În acest context, bugetul pentru 2026 avea rolul de a pregăti tranziţia — dar măsurile propuse au generat temeri privind creșterea taxelor, inflaţiei, presiunea fiscală asupra companiilor și angajaţilor, precum și un accelerat dezechilibru între sectorul public și cel privat.

Criticii au avertizat că majorările de taxe și contribuţii sociale, dublarea impozitului pe dividende, și creșterea datoriei externe ar putea submina competitivitatea, investițiile și ar descuraja economia privată.

În contextul adoptării monedei euro, stabilitatea fiscală este vitală — însă retragerea bugetului arată fragilitatea planificării şi capacitatea limitată a guvernului de a gestiona tranziţia cu încredere publică.

Întrebări privind integritatea instituţională și influenţa oligargilor

Cazul lui Delyan Peevski—oligarh, politician și lider al DPS‑New Beginning—readuce în atenţie problema influenţei economice și mediatice asupra politicii.

Criticii susţin că oamenii ca Peevski concentrează putere disproporţionată, reuşind să modeleze decizii politice-cheie, să influenţeze alocări bugetare și să controleze instituţii-cheie, ceea ce subminează credibilitatea statului și statul de drept.

Protestele arată că din ce în ce mai mulţi cetăţeni resping un model de guvernare bazat pe clientele, privilegii și „politică de clan”.

Mobilizarea masivă, participarea semnificativă a tinerilor, dar şi adoptarea unor mesaje transparente — „Demisia”, „Mafia”, „Stop hoţiilor în buget” — indică o regenerare a activismului civic în Bulgaria.

Mulţi protestatari, tineri sau nu, par să renege fatalismul politic tradiţional și să ceară de la clasa conducătoare responsabilitate, transparenţă și echitate.

Massive protest in Sofia, Bulgaria. 🇵🇸🫀🇧🇬🕊️ In solidarity with the Palestinian people. Against the genocide in Gaza and against our own oppression. You won’t see any media outlet showing anything about it.#freepalestine #noeuro #StopTheGenocide pic.twitter.com/tzTkhNFHZd — 🍉🔻D. Well🇧🇬 (@WellDeyan) October 5, 2025

Pentru România și pentru celelalte țări din regiune, evoluţia din Bulgaria poate servi ca semnal — că societăţile din Europa de Est, chiar și după decenii de instabilitate, pot redescoperi vocea cetăţeanului.

Retragerea bugetului nu echivalează cu soluţionarea problemelor structurale. Există riscul ca, odată cu reluarea procesului bugetar, guvernul să revină cu propuneri similare, ceea ce ar putea reaprinde nemulţumirea populară.

De asemenea, instabilitatea politică — coaliţii fragile, negocieri permanente, influenţa actorilor cu interese personale — continuă să pună sub semnul întrebării capacitatea Bulgariei de a implementa politici coerente, inclusiv în perioada de tranziţie către euro.

Un alt pericol este polarizarea societăţii: dacă resentimentele împotriva clasei politice se transformă în dezbinare, apar riscuri de radicalizare sau de erodare a încrederii în instituţii.

Pe termen lung, restaurarea încrederii necesită reforme structurale — transparentizarea deciziilor, diluarea influenţelor oligarchice, asigurarea independenţei instituţiilor statului și o viaţă politică mai responsabilă.

Pe 10 decembrie 2025 este programat un nou protest la Sofia, sub sloganul „Demisia! Peevski și Borissov jos din putere”. Organizatorii fac apel la participare largă.

Coaliţia de opoziţie pregătește o moţiune de cenzură. Dacă va fi depusă și are sorţi de reuşită, ar putea declanșa alegeri anticipate.

Publicul rămâne vigilent — protestele au demonstrat că cetăţenii sunt dispusi să acţioneze atunci când simt că vocile lor nu sunt auzite.

Rămâne de văzut dacă autorităţile vor reacţiona prin reforme reale sau dacă retragerea bugetului va fi doar o manevră temporară pentru a calma spiritele.