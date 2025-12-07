Social

Rezultate loto, 7 decembrie. Premii dublate de Moș Nicolae

Rezultate loto, 7 decembrie. Premii dublate de Moș Nicolae
Rezultate loto, 7 decembrie. Duminică, 7 decembrie 2025, Loteria Română a desfășurat tradiționalele Trageri Speciale de Moș Nicolae, una dintre cele mai așteptate runde ale anului pentru pasionații jocurilor loto.

Pentru a marca evenimentul, instituția a decis să majoreze considerabil fondurile de câștig la toate jocurile principale, oferind șanse mai mari pentru premii semnificative.

Premii mari puse în joc

La Loto 6/49, fondul pentru categoria I a fost suplimentat cu 100.000 de lei, iar pentru Joker s-a adăugat o sumă de 50.000 de lei. La Loto 5/40, categoria I a primit un plus de 25.000 de lei. Extragerea numerelor câștigătoare a început după ora 18:35, atrăgând un interes ridicat din partea publicului, mai ales datorită premiului record acumulat la Joker.

Loto

Sursa foto: Pixabay.com

Rezultate loto, 7 decembrie 2025:

  • Loto 6/49: 23, 18, 41, 8, 25, 45
  • Noroc: 9 7 7 2 8 1 0
  • Joker: 37, 4, 18, 10, 5 + 14
  • Noroc Plus: 0 8 3 1 3 2
  • Loto 5/40: 15, 33, 40, 6, 3, 19
  • Super Noroc: 4 1 7 2 1 4

Tragerile de duminică au venit cu reporturi impresionante. La Joker, premiul cel mare a atins 41,46 milioane de lei, echivalentul a peste 8,14 milioane de euro, fiind unul dintre cele mai mari jackpoturi din ultimii ani. Loto 6/49 a înregistrat un report de 4,35 milioane de lei, iar suma acumulată la Noroc este de aproximativ 4,33 milioane de lei.

Tragerea Loto

Sursa Foto: Arhiva EVZ

Tragerea loto, 4 decembrie

La Loto 5/40, premiul de categoria I depășește 856.700 de lei, iar pentru categoria a II-a sunt în joc peste 38.000 de lei. Noroc Plus oferă un report de peste 361.000 de lei, în timp ce Super Noroc aduce un premiu de peste 88.000 de lei la categoria I.

Extragerea precedentă, din 4 decembrie, a adus peste 24.000 de câștiguri, însumând mai mult de 2,27 milioane de lei. Cel mai important premiu a fost acordat la Joker, categoria a II-a, în valoare de 720.511,20 lei, biletul fiind jucat online prin platforma oficială bilete.loto.ro, demonstrând popularitatea și accesibilitatea sistemului digital.

Loteria Română a atras atenția jucătorilor că șansele la loto depind exclusiv de noroc, iar câștigul nu poate fi garantat. Experții recomandă să se joace responsabil, cu un buget fix, și să se evite așteptările nerealiste. Cele mai populare jocuri rămân Loto 6/49 și Joker, cu jackpoturi consistente, iar participanții pot alege fie numere proprii, fie combinații generate aleatoriu.

Proiecte speciale