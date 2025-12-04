Tragerea Loto, 4 decembrie. Premiu de peste opt milioane de euro la Joker

Tragerea Loto, 4 decembrie. Joi, 4 decembrie, Loteria Română a organizat noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Seria de rezultate a fost făcută publică, iar valoarea reporturilor anunțate ridică așteptările jucătorilor.

Rezultatele loto din 4 decembrie sunt următoarele:

La Loto 6/49, categoria I cumulează un report de peste 3,91 milioane de lei (aproximativ 768.700 de euro). La jocul Noroc, suma totală acumulată depășește 4,22 milioane de lei (peste 830.500 de euro).

Joker continuă să înregistreze premiile cele mai mari:

Categoria I – peste 41,05 milioane de lei (mai mult de 8,06 milioane de euro).

Categoria II – peste 631.400 de lei (aproape 124.000 de euro).

Pentru Noroc Plus, premiul de categoria I este de peste 329.700 de lei (circa 64.700 de euro). La Loto 5/40, reportul categoriei I trece de 780.500 de lei (peste 153.300 de euro).

La Super Noroc, reportul cumulat ajunge la peste 90.600 de lei (aproximativ 17.700 de euro).

Cel mai recent mare premiu a fost acordat în cadrul jocului Loto 6/49 și a depășit 49 de milioane de lei, aproape 10 milioane de euro. Norocosul, un arădean de 30 de ani, a dezvăluit că nu a folosit nicio metodă specială pentru alegerea numerelor, ci le-a selectat aleatoriu. Acesta a spus că intenţionează să rămână fidel jocurilor pe care le completa de obicei.

„Vreau ca toată lumea să înveţe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Şi ele nu se întâmplă decât atunci când ţi le doreşti. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuaţi să visaţi!", a transmis câștigătorul, care a jucat un bilet de 12 lei.