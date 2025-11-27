Social

Tragerea Loto, 27 noiembrie. Numerele câștigătoare au fost extrase

Tragerea Loto, 27 noiembrie. Numerele câștigătoare au fost extrase
Loteria Română a organizat, joi, noi trageri pentru jocurile 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, 5/40 și Super Noroc. La extragerile precedente, desfășurate pe 23 noiembrie, instituția a raportat 31.935 de câștiguri, cu o valoare cumulată de peste 2,78 milioane de lei.

Numerele câștigătoare de joi, 27 noiembrie:

  • Loto 6/49: 33, 41, 28, 25, 2, 30;
  • Noroc: 4 8 0 3 9 5 9;
  • Joker: 3, 9, 4, 17, 42 + 13;
  • Noroc Plus: 0 5 7 3 0 7;
  • Loto 5/40: 25, 17, 5, 38, 26, 30;
  • Super Noroc: 5 1 2 7 4 3.

Premiile puse în joc

La Loto 6/49, categoria I a acumulat un report de peste 2,65 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 521.700 de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 4,03 milioane de lei, sumă estimată la peste 793.300 de euro.

La Joker, categoria I a ajuns la un report de peste 40,10 milioane de lei, sumă echivalentă cu mai mult de 7,87 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 425.600 de lei, aproximativ 83.600 de euro. La Noroc Plus, categoria I are în joc un report de peste 258.700 de lei, adică aproape 50.800 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are în joc un report de peste 609.500 de lei, echivalent cu aproximativ 119.700 de euro. La Super Noroc, reportul cumulat depășește 83.200 de lei.

Loto 6/49 pune premii uriașei în joc. Participanții pot juca la șase jocuri diferite.

Premiile acordate la targerile de duminică, 23 noiembrie

La tragerea Noroc au fost obținute două premii la categoria a II-a, fiecare în valoare de 170.856,60 de lei, precum și un premiu la categoria a III-a de 71.777,52 de lei. Biletele câștigătoare au fost jucate la o agenție din Slobozia, la un terminal POS dintr-o locație parteneră și la o agenție din Hârșova, județul Constanța.

La tragerea Loto 5/40 a fost câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 149.758 de lei. Biletul câștigător a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.

