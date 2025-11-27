Tragerea Loto, 27 noiembrie. Numerele câștigătoare au fost extrase

Loteria Română a organizat, joi, noi trageri pentru jocurile 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, 5/40 și Super Noroc. La extragerile precedente, desfășurate pe 23 noiembrie, instituția a raportat 31.935 de câștiguri, cu o valoare cumulată de peste 2,78 milioane de lei.

Loto 6/49: 33, 41, 28, 25, 2, 30;

Noroc: 4 8 0 3 9 5 9;

Joker: 3, 9, 4, 17, 42 + 13;

Noroc Plus: 0 5 7 3 0 7;

Loto 5/40: 25, 17, 5, 38, 26, 30;

Super Noroc: 5 1 2 7 4 3.

La Loto 6/49, categoria I a acumulat un report de peste 2,65 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 521.700 de euro. La jocul Noroc, reportul cumulat depășește 4,03 milioane de lei, sumă estimată la peste 793.300 de euro.

La Joker, categoria I a ajuns la un report de peste 40,10 milioane de lei, sumă echivalentă cu mai mult de 7,87 milioane de euro. La categoria a II-a, reportul depășește 425.600 de lei, aproximativ 83.600 de euro. La Noroc Plus, categoria I are în joc un report de peste 258.700 de lei, adică aproape 50.800 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are în joc un report de peste 609.500 de lei, echivalent cu aproximativ 119.700 de euro. La Super Noroc, reportul cumulat depășește 83.200 de lei.

La tragerea Noroc au fost obținute două premii la categoria a II-a, fiecare în valoare de 170.856,60 de lei, precum și un premiu la categoria a III-a de 71.777,52 de lei. Biletele câștigătoare au fost jucate la o agenție din Slobozia, la un terminal POS dintr-o locație parteneră și la o agenție din Hârșova, județul Constanța.

La tragerea Loto 5/40 a fost câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 149.758 de lei. Biletul câștigător a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.