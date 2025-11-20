Tragerea Loto, 20 noiembrie. Numerele norocoase extrase joi. Noi șanse de câștig pentru români

Loteria România a organizat noi trageri la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Românii au noi șanse să câștige un premiu important la trageri.

Joker: 40, 41, 1, 43, 23 + 19 Noroc Plus: 9 8 8 8 6 6 Loto 5/40: 7, 22, 25, 12, 16, 2 Super Noroc: 2 0 7 0 1 6 Noroc: 1 3 0 2 8 9 9 Loto 6/49: 36, 47, 33, 39, 34, 3

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 1,41 milioane de lei (aproximativ 279.200 de euro). La Noroc, reportul cumulat depășește 4,18 milioane de lei (peste 823.600 de euro).

Joker rămâne în atenția jucătorilor, cu un report impresionant la categoria I de peste 39,12 milioane de lei (aproximativ 7,69 milioane de euro). La categoria a II-a, reportul se ridică la peste 213.700 de lei (aproximativ 42.000 de euro).

La Noroc Plus, reportul cumulat este de peste 228.600 de lei (circa 45.000 de euro). Pentru Loto 5/40, categoria I, reportul depășește 413.100 de lei (peste 81.200 de euro).

Un studiu recent arată că peste 20% dintre români joacă la Loto, iar tot mai mulți reușesc să câștige premii semnificative. Cel mai popular joc este Loto 6/49, iar cele mai frecvent extrase numere sunt 5, 36, 6, 4, 27 și 12. Alte numere care apar des sunt 13, 23, 25, 45, 33, 32 și 48.

La Loto 5/40, cele mai des extrase numere sunt 30, 12, 29, 4 și 6, iar numere considerate norocoase includ 29, 14, 22, 36 și 20. Pentru Joker, combinațiile cele mai frecvente sunt 3, 20, 5, 6, 10, 19 și 18, iar alte numere cu potențial norocos sunt 16, 17, 14, 8 și 9. La nivel mondial, cele mai jucate zece numere la loto sunt 11, 7, 17, 27, 19, 23, 12, 13, 9 și 18.

Totuși, pentru a câștiga la loto, norocul rămâne esențial. Experții recomandă să joci constant și să nu îți pierzi speranța.

Joi, 13 noiembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerea a venit la scurt timp după succesul înregistrat duminică, 9 noiembrie, când au fost raportate peste 36.200 de câștiguri în valoare de peste 52,27 milioane de lei.

Rezultatele tragerii de joi au fost următoarele: Loto 6/49: 39, 7, 44, 9, 5, 43 Noroc: 3 2 9 2 0 7 1 Joker: 20, 14, 24, 31, 34 + 18 Noroc Plus: 2 3 5 6 3 7 Loto 5/40: 9, 36, 35, 11, 14, 5 Super Noroc: 5 8 8 5 2 4

După câștigarea premiului de categoria I în valoare de 49.149.676,24 lei (aproximativ 9,7 milioane de euro) la tragerea din 9 noiembrie, Loteria Română a suplimentat fondul de câștiguri cu 200.000 de lei pentru extragerea de joi, menținând astfel unul dintre cele mai mari premii din istoria jocului.

Aceste trageri continuă să atragă atenția jucătorilor, oferind șansa de a câștiga sume impresionante și menținând interesul ridicat pentru jocurile Loteriei Române.