Tragerea Loto, 13 noiembrie. Numerele câștigătoare. Fond suplimentar după câștigul record de la 6/49

Joi, 13 noiembrie 2025, Loteria Română a organizat noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Extragerea vine la scurt timp după succesul semnificativ de duminică, 9 noiembrie, când instituția a raportat peste 36.200 de câștiguri, însumând mai mult de 52,27 milioane de lei.

La Loto 6/49 au fost extrase numerele 39, 7, 44, 9, 5, 43.

La Noroc combinația câștigătoare a fost 3 2 9 2 0 7 1, în timp ce la Joker au ieșit 20, 14, 24, 31, 34 + 18.

La Noroc Plus s-au extras cifrele 2 3 5 6 3 7, iar la Loto 5/40 au ieșit 9, 36, 35, 11, 14, 5.

Ultima extragere, Super Noroc, a avut combinația 5 8 8 5 2 4.

După ce la tragerea din 9 noiembrie s-a câștigat premiul de categoria I – „un jackpot de 49.149.676,24 lei (aproape 9,7 milioane de euro)” – Loteria Română a decis să suplimenteze fondul de câștiguri al aceleiași categorii cu 200.000 de lei pentru extragerea de joi. Acest premiu reprezintă al doilea cel mai mare câștig din istoria jocului.

Joker adună în continuare cel mai mare report, la categoria I fiind puse în joc peste 38,13 milioane de lei, echivalentul a peste 7,49 milioane de euro. La Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 4 milioane de lei, aproximativ 787.100 de euro.

Pentru Noroc Plus, categoria I depășește suma de 110.200 de lei, iar Loto 5/40 vine cu peste 224.500 de lei la categoria I și peste 41.400 de lei la categoria a II-a. La Super Noroc, reportul cumulat trece de 52.000 de lei.

La Noroc, categoria a III-a, a fost adjudecat un premiu de 60.352,80 lei, biletul câștigător fiind jucat în Sibiu. La Joker, un jucător din Dej a obținut premiul categoriei a II-a, în valoare de 241.000,91 lei.

În ceea ce privește Loto 6/49, premiul-record de la categoria I a fost luat cu o singură variantă jucată online pe platforma bilete.loto.ro, completată de o variantă Noroc. Este al treilea premiu de categoria I câștigat în acest an la Loto 6/49.