Cine este românul care a devenit milionar cu 12 lei la 6 din 49. Lecția dată jucătorilor la loto

Câștigătorul premiului de categoria I la extragerea Loto 6/49 de duminică s-a prezentat pentru a-și revendica suma impresionantă, însă a ales să rămână anonim, a transmis Loteria Română. Câștigul reprezintă al doilea cel mai mare premiu din istoria jocului și al treilea premiu de categoria I acordat în acest an.

„Vreau ca toată lumea să înveţe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Şi ele nu se întâmplă decât atunci când ţi le doreşti. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuaţi să visaţi!", a spus câştigătorul, potrivit Loteriei Române.

Conform informațiilor oferite de instituție, câștigătorul este un bărbat din Arad, în jur de 30 de ani, inginer de profesie și o persoană care se descrie drept optimistă. Joacă la loto de câțiva ani, dar până recent o făcea ocazional, fără strategii.

De aproximativ un an a trecut exclusiv pe varianta online, folosind platforma bilete.loto.ro, la jocurile sale preferate: Loto 6/49, Joker, Noroc și Noroc Plus. De fiecare dată, câștigurile obținute au fost modeste, nimic care să anunțe momentul spectaculos de acum.

Interesant este faptul că biletul câștigător nu a fost unul complex. Câștigătorul a dezvăluit că numerele au fost alese complet la întâmplare, fără inspirații speciale sau formule matematice. Intenționează să continue să joace, păstrând aceleași jocuri la care a mizat și până acum.

În prezentarea oficială, Loteria Română a subliniat că jucătorul a completat doar o singură variantă la Loto 6/49 și încă una la Noroc. Biletul a costat 12 lei — o sumă infimă comparativ cu valoarea premiului obținut. Este totodată cel mai mare câștig obținut vreodată pe platforma online a instituției.

Valoarea premiului depășește toate câștigurile înregistrate în 2025 la 6/49, apropiindu-se de recordul absolut al Loteriei Române. Dincolo de statistici, momentul este memorabil și prin unicitatea situației: zeci de ani de istorie, doar câteva premii au depășit acest prag, iar câștigul de peste 49 de milioane de lei devine o referință în arhiva loto.

Pe lângă evoluția valorilor, Loteria Română a menționat că numărul jucătorilor online a crescut constant în ultimii ani, însă astfel de câștiguri rămân excepții rare.

Premiile de categoria I se acumulează de fiecare dată când niciun jucător nu ghicește toate cele șase numere. Fondul crește etapă cu etapă până când se produce o combinație câștigătoare. Duminică, 9 noiembrie, acest scenariu s-a concretizat: un singur bilet a bifat toate cele șase numere, ceea ce înseamnă că întreaga sumă i-a revenit aceluiași jucător.