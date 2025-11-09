Un român a devenit milionar în euro cu doar 12 lei. Numerele cu care a dat lovitura la Loto 6/49

Tragerile Loto din 9 noiembrie 2025 au adus unul dintre cele mai mari câștiguri din istoria jocului 6/49. Un român care a jucat biletul online a obținut premiul de categoria I, în valoare de 49.149.676,24 lei, echivalentul a 9,66 milioane de euro. Este al doilea cel mai mare premiu acordat vreodată de Loteria Română la acest joc și al treilea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49.

Rezultatul a atras atenția și deoarece biletul câștigător nu a fost unul complicat. Conform informațiilor publicate de Loteria Română, jucătorul a completat o singură variantă la Loto 6/49 și o variantă la Noroc. Biletul a fost jucat online, prin platforma bilete.loto.ro, și a costat 12 lei. Pe aceeași platformă pot fi jucate bilete la toate jocurile organizate de Loteria Română, însă câștigul de duminică este, până acum, cel mai mare obținut pe internet.

Câștigul depășește orice premiu acordat în 2025 la jocul 6/49 și se apropie de recordul istoric al Loteriei Române. De-a lungul anilor, numărul jucătorilor online a crescut, iar premiile mari s-au acordat tot mai des pe platformă. Totuși, câștigul de peste 49 de milioane de lei este un eveniment rar. Loteria Română a precizat că acesta este al doilea ca valoare din toată istoria jocului 6/49.

La categoria I, premiile se acumulează atunci când niciun participant nu ghicește toate cele șase numere extrase. De regulă, mizele devin foarte mari atunci când fondul de câștiguri ajunge la sume multimilionare. Duminică, 9 noiembrie, câștigul a fost revendicat de un singur bilet. Aceasta înseamnă că întreaga sumă merge către jucătorul care a completat combinația câștigătoare.

În ultimii ani, premiile de categoria I au devenit mai rare, în comparație cu cele de la alte jocuri loto. Ultima dată când premiul de categoria I la Loto 6/49 fusese câștigat a fost pe 11 mai 2025. Atunci, suma a fost de 10.046.415,60 lei, considerabil mai mică decât cea obținută acum. Suma totală din 9 noiembrie este de aproape cinci ori mai mare.

În 2025 au existat trei câștiguri de categoria I la 6/49. Dintre acestea, cel din 9 noiembrie este cel mai mare și singurul care depășește pragul de 49 de milioane de lei. Acest lucru este important și din perspectiva jocului de noroc online, întrucât confirmă faptul că premiile mari nu sunt obținute doar pe biletele clasice, cumpărate din agenții.

Regulile privind câștigurile Loto sunt clare. Loteria Română a transmis că „Conform Regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica câştigul”. Termenul este calculat calendaristic, iar sumele neridicate în acest interval se întorc în fondul de câștiguri.

Câștigurile mari nu pot fi ridicate anonim în întregime. Jucătorii pot rămâne confidențiali în relația cu publicul, însă Loteria Română trebuie să verifice identitatea în momentul acordării premiului. De regulă, câștigătorii de sume de milioane aleg să rămână anonimi, pentru a evita expunerea publică.

În general, câștigători din trecut au povestit că durează câteva zile până când își pregătesc documentele pentru revendicare. Mulți cer consiliere financiară, pentru a gestiona suma câștigată. Unii aleg să investească în imobiliare, afaceri sau depozite bancare, în timp ce alții își cumpără locuințe sau achită credite vechi. Loteria nu divulgă aceste detalii, iar modul în care banii sunt folosiți rămâne strict la alegerea câștigătorului.

La extragerea din 9 noiembrie, numerele câștigătoare la Loto 6/49 au fost: 32, 19, 5, 10, 34 și 23. Acestea au asigurat câștigul unic de peste 49 de milioane de lei. În aceeași zi au avut loc trageri pentru toate jocurile Loteriei Române, inclusiv Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

Rezultatele anunțate oficial au fost următoarele:

Joker: 23, 5, 15, 37, 34 + 17 Noroc Plus: 9 1 6 5 4 6 Loto 5 din 40: 1, 27, 12, 22, 25, 5 Super Noroc: 3 7 0 6 1 0 Noroc: 6 8 4 9 5 2 6 Loto 6 din 49: 32, 19, 5, 10, 34, 23

Pentru jucători, aceste rezultate sunt import