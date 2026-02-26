Tragerea Loto, 26 februarie. Au fost extrase numerele câștigătoare. Report de 10 milioane de euro la Joker

O nouă tragere Loto a avut loc joi, 26 februarie, la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Loteria Română a anunțat că reportul la categoria I Joker a depășit pragul de 54,36 milioane de lei, echivalentul a peste 10,66 milioane de euro.

Loto 6/49: 35, 20, 12, 7, 9, 47 Noroc: 1, 3, 7, 3, 6, 3, 6 Joker: 39, 23, 15, 43, 36 +15 Noroc Plus: 0, 1, 7, 1, 3, 6 Loto 5/40: 14, 11, 30, 12, 9, 8 Super Noroc: 8, 5, 8, 7, 3, 4

Aceasta marchează una dintre cele mai mari sume puse în joc în istoria acestui joc de noroc. Joker este jocul de tip loto care face parte din portofoliul de produse al Loteriei Romane din anul 2000.

Reportul la categoria a II-a Joker a atins, de asemenea, 301.500 de lei (aproximativ 59.100 euro), menținând interesul participanților ridicat pentru tragerea următoare.

Alte extrageri loto cu reporturi semnificative

Și la Loto 6/49, premiul de categoria I înregistrează un report de peste 2,82 milioane de lei (aproximativ 553.700 euro). La jocul Noroc, suma cumulată aflată în joc depășește 5,06 milioane de lei, adică aproximativ 994.200 euro.

Pentru Noroc Plus, categoria I are un report de 92.500 lei (aproximativ 18.100 euro). Totodată, la categoria a II-a s-a înregistrat recent un câștig de 51.461,52 lei, obținut la o agenție din Satu Mare.

În cazul jocului Loto 5/40, categoria I are un report de peste 1,09 milioane de lei (~213.800 euro), iar categoria a II-a 72.300 lei (aproximativ 14.100 euro). La Super Noroc, reportul a depășit 61.600 lei, adică aproximativ 12.000 euro.