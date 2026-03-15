Tragerea Loto, 15 martie. Report de peste 11 milioane la Joker. Numerele câștigătoare

Duminică, 15 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc. Loteria Română a anunțat reporturile înregistrate la fiecare categorie.

-La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 7,26 milioane de lei (peste 1,42 milioane de euro);

-La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,89 milioane de lei (peste 961.400 de euro);

-La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 58,11 milioane de lei (peste 11,40 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 253.900 de lei (peste 49.800 de euro);

-La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 38.000 de lei;

-La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 68.900 de lei (peste 13.500 de euro);

-La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 104.200 de lei (peste 20.400 de euro).

La Tragerile Speciale Loto ale Primăverii de joi, 12 martie, Loteria Română a acordat 27.087 de câştiguri în valoare totală de peste 2,04 milioane de lei.

Numerele câștigătoare:

Loto 6/49: 19, 29, 6, 36, 38, 45

Noroc: 2 3 9 3 4 0 9

Joker: 19, 20, 24, 7, 28 + 10

Noroc Plus: 8 4 1 4 7 8

Loto 5/40: 29, 18, 12, 30, 27, 26

Super Noroc: 2 9 6 2 1 9

Ultimul mare câștig la Loto s-a înregistrat în data de 12 februarie, la 6/49. Un bărbat din Botoșan a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 22.948.891,68 lei (peste 4,5 milioane de euro). El are în jur de 50 de ani și lucrează în domeniul transporturilor. Joacă aceleaşi numere la Loto 6/49 de peste zece ani.

Proaspătul milionar s-a declarat convins că într-o zi va câştiga premiul cel mare. Are în vedere să investească o parte din banii câştigaţi. Numerele care i-au purtat noroc nu au semnificaţie personală. Biletul a fost jucat online, pe aplicaţia AmParcat.ro, şi a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc. Câştigătorul nu a dorit să-şi facă publică identitatea.