Tragerea Loto, 12 februarie. Lovitură dată de un român care a investit 28 de lei și a câștigat 4,50 de milioane de euro. Update

Update. 21.01: Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 4,50 milioane de euro, a fost câştigat joi, cu un bilet care a costat 28 de lei, a anunţat Loteria Română.

„La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 12 februarie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (4,50 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat pe amparcat.ro şi a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 şi o variantă la Noroc, preţul biletului fiind de 28 de lei”, se arată în comunicatul companiei.

Este primul câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49.

O nouă tragere Loto a avut loc joi, 12 ianuarie, Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc.

Loto 6/49: 26, 6, 4, 10, 29, 7

Noroc: 2 0 2 4 9 5 5

Joker: 27, 6, 9, 22, 18 + 11

Noroc Plus: 3 0 0 9 4 0

Loto 5/40: 20, 29, 14, 25, 2, 19

Super Noroc: 8 3 0 5 7 0

Loteria Română a anunțat că un report de peste 51,7 milioane de lei, peste 10,15 milioane de euro, se înregistrează la Joker, la categoria I, iar la Loto 6/49, la aceeaşi categorie, se înregistrează un report de peste 22,31 milioane de lei, peste 4,38 milioane de euro.

-La Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,62 milioane de lei (peste 908.900 de euro).

-La Joker, la categoria a II-a, reportul este în valoare de peste 352.900 de lei (peste 69.300 de euro).

-La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report de peste 570.100 de lei (peste 111.900 de euro).

-La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 596.200 de lei (peste 117.000 de euro).

-La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, de peste 34.100 de lei.

La tragerile loto de duminică, Loteria Română a acordat 35.272 de câştiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei. Numerle câștigătoare:

Loto 6 din 49: 22, 16, 11, 44, 28, 20 Joker: 6 / 1, 2, 36, 23, 21 Loto 5 din 40: 32, 11, 20, 29, 22, 34 Noroc: 2733896 Noroc Plus: 998760 Super Noroc: 077553