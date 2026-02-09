Reporturi mari la principalele jocuri loto. Loteria Română anunță peste 10 milioane de euro la Joker

Loteria Română anunță reporturi consistente pentru tragerile loto programate joi, la Joker fiind în joc peste 10,15 milioane de euro la categoria I, iar la Loto 6/49 un report de peste 4,38 milioane de euro. Tragerile vor avea loc joi, începând cu ora 18.30. „Joi, 12 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 8 februarie, Loteria Română a acordat 35.272 de câştiguri în valoare totală de peste 2,8 milioane de lei”, a transmis, luni, instituția.

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 22,31 milioane de lei, echivalentul a peste 4,38 milioane de euro. La jocul Noroc este în joc un report cumulat de peste 4,62 milioane de lei, respectiv peste 908.900 de euro.

La Joker, reportul la categoria I depășește 51,7 milioane de lei, adică peste 10,15 milioane de euro, iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 352.900 de lei, echivalentul a peste 69.300 de euro. La Noroc Plus, la categoria I, este pus în joc un report de peste 570.100 de lei, respectiv peste 111.900 de euro.

În ceea ce privește Loto 5/40, la categoria I se consemnează un report de peste 596.200 de lei, adică peste 117.000 de euro. La Super Noroc, la categoria I, reportul este de peste 34.100 de lei.

Ultimul premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 9 noiembrie și a avut o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,8 milioane de euro. Biletul câștigător a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, și a costat 12 lei.

Primul mare premiu obținut în anul 2025 la Loto 6/49 a fost adjudecat pe 11 mai, având o valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Biletul norocos a fost jucat atât online, cât și la o agenție loto din Câmpulung Moldovenesc.