Tragerea Loto, 5 februarie. Care sunt numerele extrase. Reporturi de milioane la jocurile principale

Joi, 5 februarie 2026, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, într-un context marcat de reporturi importante, care au ajuns la sume de ordinul milioanelor de euro la principalele categorii. Extragerea a atras un interes crescut, pe fondul mizelor ridicate puse în joc.

Numerele extrase la tragerile de joi, 5 februarie 2026, sunt următoarele:

Loto 6/49: 15, 14, 7, 49, 19, 37

Noroc: 8 8 3 0 6 4 6

Joker: 6, 14, 33, 19, 43 + 7

Noroc Plus: 5 2 9 5 2 8

Loto 5/40: 34, 22, 35, 38, 16, 17

Super Noroc: 9 3 5 2 9 4

La tragerea de joi, Joker continuă să fie jocul cu cel mai mare report. La categoria I, suma pusă în joc a depăşit 50,66 milioane de lei, echivalentul a peste 9,94 milioane de euro, în timp ce la categoria a II-a reportul a fost de peste 127.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, reportul a ajuns la peste 20,70 milioane de lei, aproximativ 4,06 milioane de euro. În cazul jocului Noroc, reportul cumulat a depăşit 4,38 milioane de lei, iar la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 493.700 de lei.

La Loto 5/40, reportul de categoria I a fost de peste 418.500 de lei, iar la Super Noroc, premiul de categoria I a depăşit 22.400 de lei.

La tragerile loto organizate duminică, 1 februarie 2026, Loteria Română a acordat un total de 30.714 câştiguri, valoarea acestora depăşind 2,76 milioane de lei. Numărul mare de premii acordate a contribuit la creşterea interesului pentru extragerea de joi.

Ultimul premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat pe 9 noiembrie şi a avut o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,8 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, şi a costat 12 lei.

Primul mare premiu obţinut în anul 2025 la Loto 6/49 a fost adjudecat pe 11 mai, având o valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Biletul câştigător a fost jucat atât online, cât şi la o agenţie loto din Câmpulung Moldovenesc.