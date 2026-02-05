Social

Tragerea Loto, 5 februarie. Care sunt numerele extrase. Reporturi de milioane la jocurile principale

Tragerea Loto, 5 februarie. Care sunt numerele extrase. Reporturi de milioane la jocurile principaleBilet Loto. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Joi, 5 februarie 2026, Loteria Română a organizat noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, într-un context marcat de reporturi importante, care au ajuns la sume de ordinul milioanelor de euro la principalele categorii. Extragerea a atras un interes crescut, pe fondul mizelor ridicate puse în joc.

Tragerea Loto, 5 februarie. Care sunt numerele extrase

Numerele extrase la tragerile de joi, 5 februarie 2026, sunt următoarele:

  • Loto 6/49: 15, 14, 7, 49, 19, 37
  • Noroc: 8 8 3 0 6 4 6
  • Joker: 6, 14, 33, 19, 43 + 7
  • Noroc Plus: 5 2 9 5 2 8
  • Loto 5/40: 34, 22, 35, 38, 16, 17
  • Super Noroc: 9 3 5 2 9 4

Reporturi de milioane la jocurile principale

La tragerea de joi, Joker continuă să fie jocul cu cel mai mare report. La categoria I, suma pusă în joc a depăşit 50,66 milioane de lei, echivalentul a peste 9,94 milioane de euro, în timp ce la categoria a II-a reportul a fost de peste 127.000 de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, reportul a ajuns la peste 20,70 milioane de lei, aproximativ 4,06 milioane de euro. În cazul jocului Noroc, reportul cumulat a depăşit 4,38 milioane de lei, iar la Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report de peste 493.700 de lei.

Insolvenţa în Republica Moldova. Doi administratori autorizaţi, cercetaţi penal şi zeci de familii rămase fără locuinţe şi bani
Pata solară gigantică, aflată la apogeul activității
Pata solară gigantică, aflată la apogeul activității

La Loto 5/40, reportul de categoria I a fost de peste 418.500 de lei, iar la Super Noroc, premiul de categoria I a depăşit 22.400 de lei.

La tragerile loto organizate duminică, 1 februarie 2026, Loteria Română a acordat un total de 30.714 câştiguri, valoarea acestora depăşind 2,76 milioane de lei. Numărul mare de premii acordate a contribuit la creşterea interesului pentru extragerea de joi.

Extragere Loto

Extragere Loto. Sursă foto: Captură video

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul premiu de categoria I la Loto 6/49 a fost câştigat pe 9 noiembrie şi a avut o valoare de aproximativ 49 de milioane de lei, echivalentul a aproape 9,8 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma Loteriei Române, şi a costat 12 lei.

Primul mare premiu obţinut în anul 2025 la Loto 6/49 a fost adjudecat pe 11 mai, având o valoare de aproximativ 10 milioane de lei. Biletul câştigător a fost jucat atât online, cât şi la o agenţie loto din Câmpulung Moldovenesc.

Proiecte speciale