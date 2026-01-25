Zilele norocoase în 2026. Momentele-cheie pentru loto, iubire și carieră

Anul 2026 se anunță promițător pentru cei care speră la puțin noroc în dragoste sau în jocurile de noroc. Unele zile din acest an ar putea fi exact momentul potrivit pentru a invita pe cineva la întâlnire sau pentru a încerca șansa la loterie.

Indiferent de planurile personale, există momente în care energia zilelor pare să favorizeze succesul și oportunitățile. Fie că vrei să cumperi o locuință, să faci un pas important în carieră sau să te apropii de cineva drag, anumite perioade ale anului oferă un „impuls” subtil din partea universului.

Joanne Jones, astrolog la Trusted Psychics, subliniază că unele zile din 2026 vin cu un grad mai ridicat de oportunitate și energie pozitivă: „Anumite perioade zodiacale și faze lunare creează condiții favorabile pentru succes, conexiuni și armonie. Planificând acțiuni importante în aceste ferestre, lucrăm aliniat cu energiile cosmice, nu împotriva lor”. Așadar, mai jos vă prezentăm cele mai norocoase zile ale anului 2026 stabilite de astrolog.

Joanne subliniază că 17 martie, aflată sub o Lună Nouă în semnul Peștilor, reprezintă momentul ideal pentru unirea în căsătorie. „Peștii sunt profund romantici și conectați la emoțiile celorlalți. Combinată cu energia unei Luni Noi, această zi creează un impuls emoțional puternic pentru angajamente durabile”, explică ea.

Cea mai bună zi pentru a cumpăra o casă: 16 mai: O lună nouă în Taur, pe 16 mai, favorizează deciziile cu impact pe termen lung. Joanne recomandă această zi pentru tranzacții imobiliare, deoarece energia Taurului sprijină stabilitatea și fundațiile solide, mai degrabă decât schimbările bruște.

Cea mai norocoasă zi pentru loterie: 14 iunie: „Este ziua optimismului și a oportunităților neașteptate”, spune Joanne. Luna Nouă în Gemeni stimulează curiozitatea și poate transforma alegerile întâmplătoare în momente pline de șansă. Ea adaugă că această perioadă este potrivită pentru creativitate și speculații care par a fi „destinul” în acțiune.

Eclipsa solară în Leu de pe 12 august aduce curaj și căldură în exprimarea sentimentelor. Joanne recomandă să profiți de această zi pentru a-ți arăta inima, deoarece energia astrală amplifică gesturile sincere și îndrăznețe.

Cea mai norocoasă zi pentru cererea în căsătorie: 13 august: La doar o zi după eclipsă, 13 august este considerată cea mai potrivită pentru a pune întrebarea cea mare. „Sezonul Leului susține gesturile romantice mari și angajamentele sincere, nu doar atracția de moment”, precizează astrologul.

Cea mai favorabilă zi pentru un interviu de angajare: 10 septembrie: În apropierea Lunii Noi în Fecioară, ziua de 10 septembrie este ideală pentru a te prezenta la un interviu. Energia acestui semn te ajută să fii organizat, clar și convingător, sporind șansele unei impresii pozitive.

Cea mai norocoasă zi pentru a solicita o promovare: 8 octombrie: Joanne recomandă 8 octombrie pentru discuțiile legate de carieră. „Sezonul Balanței favorizează echilibrul și diplomația. Cererea ta va fi percepută ca justă, bine argumentată și avantajoasă pentru toate părțile”, explică ea, potrivit express.co.uk.