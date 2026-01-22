Ce acatist să citești ca să ți se îndeplinească o dorință și de câte ori

Acatistul Maicii Domnului este una dintre cele mai puternice rugăciuni din credința creștină. Drept urmare acesta poate fi recitat în momente de cumpănă când credinciosul cere îndeplinirea unei dorințe

Acatistul Născătoarei de Dumnezeu este foarte folositor celor aflați în nevoie. Maica Domnului este invocată de credincioși atunci când i se cere ajutorul în necazuri, întărirea credinței, liniște, boli, incertitudine, dar și dorința de căsătorie.

Cei care au nevoie să ia decizii pot să citească de asemenea acest acatist pentru claritate. Dar și femeile care își doresc să aibă copii pot să îl recite.

În ceea ce privește aceste rugăciuni la Maica Domnului, acestea sunt diferite. Există așadar Acatistul ”Grabnic ajutătoare”, acesta se citește la suferințe fizice, tristețe și situații dificile. ”Către Născătoarea de Dumnezeu să alergăm toți cei ce suntem în necazuri – nenorociri, nevoi – și să cădem înaintea Sfintei sale icoane cu credință zicând din adâncul sufletului: Auzi grabnic rugăciunea noastră, Fecioară ceea ce te-ai numit “Grabnic ajutătoare” – căci, pe tine, noi, robii tăi te avem întru nevoi gata ajutătoare”, este un fragment din această rugăciune. De asemenea mai există ”Acoperământul Maicii Domnului”, atunci când se cere protecție divină pentru credincios.

”Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, bucuria noastră; acoperă-ne pe noi de tot răul cu cinstitul tău Acoperământ!”, se arată în acest Acatist. ”Arătătoarea Căii”, atunci când credinciosul are nevoie de claritate, sens, ghidare într-o situație care îl preocupă pe credincios.

Această rugăciune este recomandat să fie citită în posturi. Mai exact în Postul Adormirii sau în zilele dedicate Maicii Domnului 25 martie, 8 septembrie, 21 noiembrie. De asemenea el se poate citi ori de câte ori este nevoie de ajutorul Născătoarei de Dumnezeu. Pe de altă parte, pentru indeplinirea unei dorințe este bine să fie citit 40 de zile incepând din una dintre zilele menționate mai sus.

După ce se îndeplinește ceea ce s-a cerut, se poate citi rugăciunea în semn de mulțumire. Cert este că oricare dintre versetele de mai sus sunt citite, acestea trebuie recitate cu credință.