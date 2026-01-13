Psalmul pentru ajutor divin. Cum și de câte ori trebuie citit

Cei care au nevoie de ajutor divin pot să apeleze la rugăciuni, dar și la psalmii scriși de regele David. Acest tip de rugăciune este foarte des întâlnită atunci când cererea este țintită.

Vechiul testament contine mai multe scrieri sfinte care pot fi folosite ca și tehnici pentru a cere ajutor sau protecție divină. În multe religii aceștia sunt considerați ca fiind unele dintre cele mai puternice unelte inclusiv pentru aflarea vindecării.

Potrivit celor care studiază teologia, psamul 70 e cel mai potrivit pentru ajutor divin. El poate fi rostit singur sau cu alte rugăciuni pentru a avea un efect mai puternic.

Însă ca la orice rugăciune, cea mai importantă parte atunci când vine vorba despre acest lucru este credința. Recitarea fără implicare nu o să ajute la atingerea scopului.

Drept urmare cel care se roagă trebuie să își imagineze că îi cere direct lui Dumnezeu toate cele care sunt scrise în acel Psalm și să aibă credința că se vor îndeplini așa cum le-a cerut. De asemenea, credinciosul trebuie să aibă inima curată pentru ca rugăciunea să își facă efectul.

Psalmul 70 este recomandat să fie citit de mai multe ori, timp de mai multe zile consecutive. Asta pentru ca cel în nevoie să capete încredere și să arate stăruința în rugăciune. De asemenea acest psalm este recomandat să fie combinat și acu alte rugăciuni. Una dintre acestea este Acatistului Domnului.

Totodată, o altă rugăciunea care poate fi rostită cu Psalmul este Rugăciunea lui Iisus. Cei care se află în nevoie trebuie să le citească una după cealaltă în momentul din zi ales de ei. Doar că și aceste rugaciuni complementare trebuie citite mai multe zile la rând ca și Psalmul 70 pentru ajutor divin. Astfel că dacă sunt rostite cu credința că ajutorul va veni, teologii spun că există șanse de reușită foarte mari.