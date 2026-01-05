Social

Agheasma pentru Bobotează, pregătită în douăzeci de butoaie la Catedrala Mitropolitană din Iaşi

Comentează știrea
Agheasma pentru Bobotează, pregătită în douăzeci de butoaie la Catedrala Mitropolitană din IaşiAgheasma Mare. Sursa foto: Facebook/Parohia Ortodoxă Leeds
Din cuprinsul articolului

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a pregătit 20 de butoaie, fiecare cu o capacitate de 500 de litri de apă sfinţită. Agheasma urmează să fie oferită credincioşilor, marţi, cu sprijinul a 50 de voluntari.

Sfânta Liturghie, oficiată în două spaţii diferite

Mitropolia ieşeană a anunţat că vasele pentru Agheasma Mare au fost aşezate în curtea catedralei. De asemenea, a fost realizată o cruce de Bobotează, decorată cu crengi de brad şi flori.

Sfânta Liturghie va fi oficiată marţi în două spaţii diferite din incinta Ansamblului Mitropolitan din Iaşi, la altare şi la ore distincte. O slujbă este programată la ora 6.30 şi va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, iar cealaltă va avea loc în Catedrala Mitropolitană, de la ora 9.00.

Catedrala Mitropolitană din Iași

Catedrala Mitropolitană din Iași. Sursa foto: Facebook/Catedrala Mitropolitană din Iași

Agheasma va fi oferită de zeci de voluntari

Slujba de Agheasma Mare va avea loc la finalul Sfintei Liturghii din Catedrala Mitropolitană. Sfinţirea apei se va desfăşura pe esplanada din faţa lăcaşului de cult şi va fi oficiată de Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Temperaturile vor scădea din nou. Vremea geroasă va cuprinde toată țara
Temperaturile vor scădea din nou. Vremea geroasă va cuprinde toată țara
Curtea de Apel București respinge acuzațiile de manipulare a completurilor și explică cele 361 de modificări din ultimii trei ani
Curtea de Apel București respinge acuzațiile de manipulare a completurilor și explică cele 361 de modificări din ultimii trei ani

Pentru evitarea îmbulzelii, credincioşii se vor aşeza la rând, iar în zonă au fost montate garduri metalice. Agheasma Mare va fi oferită ulterior de aproximativ 50 de voluntari. Cu ocazia sărbătorii Bobotezei din acest an, au fost pregătite 20 de vase cu câte 500 de litri de apă.

De asemenea, va fi organizat un rând separat pentru credincioşii care doresc să se închine în Catedrala Mitropolitană la Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Când se bea apa sfinţită

Potrivit reprezentanţilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, „apa sfinţită (Agheasma Mare) se gustă dimineaţa (apoi se ia anafura), timp de opt zile, până pe 14 ianuarie, la Odovania praznicului Botezului Domnului, când se încheie prăznuirea liturgică”.

„Prin invocarea Duhului Sfânt, această apă capătă puterea de a sfinţi, de a tămădui şi de a alunga duhurile necurate. În cadrul slujbei de Bobotează ne rugăm ca apa sfinţită să fie, pentru cei ce vor fi stropiţi sau vor gusta din ea, spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă”, a mai transmis sursa menționată anterior.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:20 - Conflict deschis între Pentagon și un senator american. Mark Kelly este retrogradat și pierde din pensia militară
22:15 - Unul dintre cei mai criticați și antipatizați fotbaliști români și-a găsit echipă
22:09 - Gazele s-ar putea ieftini. ANRE spune când ar putea fi anunțate noile tarife
22:00 - Temperaturile vor scădea din nou. Vremea geroasă va cuprinde toată țara
21:54 - Danemarca anunță că NATO se dizolvă dacă SUA ocupă Groenlanda
21:47 - Curtea de Apel București respinge acuzațiile de manipulare a completurilor și explică cele 361 de modificări din ulti...

HAI România!

Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Serghei Mizil – Adevărul despre Nicu Ceaușescu! Partea a 3-a
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”

Proiecte speciale