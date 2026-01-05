Agheasma pentru Bobotează, pregătită în douăzeci de butoaie la Catedrala Mitropolitană din Iaşi

Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a pregătit 20 de butoaie, fiecare cu o capacitate de 500 de litri de apă sfinţită. Agheasma urmează să fie oferită credincioşilor, marţi, cu sprijinul a 50 de voluntari.

Mitropolia ieşeană a anunţat că vasele pentru Agheasma Mare au fost aşezate în curtea catedralei. De asemenea, a fost realizată o cruce de Bobotează, decorată cu crengi de brad şi flori.

Sfânta Liturghie va fi oficiată marţi în două spaţii diferite din incinta Ansamblului Mitropolitan din Iaşi, la altare şi la ore distincte. O slujbă este programată la ora 6.30 şi va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, iar cealaltă va avea loc în Catedrala Mitropolitană, de la ora 9.00.

Slujba de Agheasma Mare va avea loc la finalul Sfintei Liturghii din Catedrala Mitropolitană. Sfinţirea apei se va desfăşura pe esplanada din faţa lăcaşului de cult şi va fi oficiată de Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoşăneanul, episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Pentru evitarea îmbulzelii, credincioşii se vor aşeza la rând, iar în zonă au fost montate garduri metalice. Agheasma Mare va fi oferită ulterior de aproximativ 50 de voluntari. Cu ocazia sărbătorii Bobotezei din acest an, au fost pregătite 20 de vase cu câte 500 de litri de apă.

De asemenea, va fi organizat un rând separat pentru credincioşii care doresc să se închine în Catedrala Mitropolitană la Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Potrivit reprezentanţilor Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, „apa sfinţită (Agheasma Mare) se gustă dimineaţa (apoi se ia anafura), timp de opt zile, până pe 14 ianuarie, la Odovania praznicului Botezului Domnului, când se încheie prăznuirea liturgică”.

„Prin invocarea Duhului Sfânt, această apă capătă puterea de a sfinţi, de a tămădui şi de a alunga duhurile necurate. În cadrul slujbei de Bobotează ne rugăm ca apa sfinţită să fie, pentru cei ce vor fi stropiţi sau vor gusta din ea, spre curăţirea sufletelor şi a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfinţirea caselor şi spre tot folosul de trebuinţă”, a mai transmis sursa menționată anterior.